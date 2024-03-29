知名冬裝品牌「加拿大鵝」宣布全球裁員17％　羽絨衣恐再調漲

▲加拿大羽絨衣品牌「加拿大鵝」（Canada Goose）宣布全球裁員17%。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

全球裁員潮不僅限於科技業，加拿大知名冬季服裝製造商「加拿大鵝」（Canada Goose）近日也宣布裁員計畫，將從全球各部門裁撤17%的員工。儘管公司並未透露實際受影響人數，但依過往數據推估，大約800多名員工即將被開除。然而，在決定削減人事成本後，公司高層卻透露，未來仍不排除羽絨衣漲價的可能性。

根據加拿大媒體CBC報導，總部位於多倫多的羽絨衣製造商「加拿大鵝」執行長萊斯（Dani Reiss）26日在LinkedIn發布聲明，「對我而言，這是個悲傷的消息，因為今天有一些人即將離開我們的團隊，他們為加拿大鵝的業務發展做出重大貢獻，我本人要向他們每一位表達感謝。」

▲加拿大鵝官網上架的部分男性冬裝售價2050加幣（約新台幣4萬8468元）。（圖／翻攝自加拿大鵝官網／canadagoose.com）

聲明提到，裁員目的在於讓公司處於更有利擴大成長的最佳位置，並且能更加專注在其效率與關鍵品牌、設計和經營計畫。公司並未透露受影響的員工人數，但據金融市場公司Refinitiv數據，截至2023年4月，加拿大鵝旗下約有4760名員工，以17%裁員比例換算下來，大約800人可能失業。

事實上，全球氣候變遷影響了加拿大鵝的業績，去年異常溫暖的天氣讓冬季羽絨衣的銷售旺季往後推延，不過晚些抵達的第一波寒流仍促進了該公司第二季的業績，不過第三季仍將在全球面臨「充滿挑戰的消費者環境」。

加拿大鵝的品牌兼商業總裁巴克爾（Carrie Baker）表示，公司目前對於漲價仍抱持開放態度，因為消費者在利息與通膨居高不下的情況將重新考慮購入昂貴服飾。她表示，雖然加拿大鵝部分高單價的羽絨衣售價已經達到2000加幣（約新台幣4.7萬元），但更高的價位將有助提高奢侈品牌對消費者的吸引力。