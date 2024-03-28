美22歲男「持刀刺人」釀4死7傷　同地才發生18歲超市店員遭刺死

記者張寧倢／綜合外電報導

美國伊利諾州北部27日發生持刀傷人事件，造成4人死亡、5人受傷，其中一人仍處於命危狀態。美媒報導稱，所有受害人身上都未出現槍傷，22歲男性嫌犯已被警方逮捕。案發3天前，當地一家超市才有一名18歲店員在上班時被人用刀刺死。

根據美聯社、BBC報導，伊利諾州羅克福德市（Rockford）警方表示，27日下午1時許在佛羅倫斯街（Florence Street）發生一起入室竊盜案，嫌犯隨後在多個地點持刀傷人，共造成4人死亡，其中3人當場死亡，1人到院後傷重不治，年紀最小的是一名15歲少女，最年長的是一名63歲女性。另有7人受傷，傷者之中有1人命危、4人重傷。

▲警方表示，男嫌先是入室竊盜，隨後又持刀刺傷多人。（圖／CFP）

警方指出，22歲男嫌已遭逮捕並正在接受問話，襲擊動機尚不清楚。另外，事發當時有目擊者看到一名年輕女子試圖從嫌犯的身旁逃離，她的手部和臉部都被刺傷，她目前仍在醫院接受插管治療，一名熱心男子為了出手幫助她，導致自己也受傷。

羅克福德市警察局局長稱，並非所有受害人身上都有刀傷，但已確認沒有人受到槍傷，並且判斷沒有其他嫌犯在逃。居民加拉格爾（Ruth Gallagher）表示，4名死者之一是她長年認識的郵差，「這對我們所有人都是毀滅性的打擊，簡直就是場噩夢」。美國郵政局也證實，一名郵差遭殺害。

報導補充，羅克福德市位於芝加哥西北方約90公里，人口約有15萬，在這起連續持刀傷人案之前，當地沃爾瑪超市（Walmart）24日才剛發生18歲員工在店內遭28歲嫌犯刺死的命案。市長麥納馬拉（Tom McNamara）聲明提到，他對於又一起的可怕暴力行為感到震驚，當局將確保社區居民獲得支援，並進行調查以防止類似事件再次發生。