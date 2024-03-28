貨輪撞斷橋！　保險公司恐面臨「40億美元」天價索賠

▲凱伊橋（Francis Scott Key Bridge）26日遭達利號（Dali）撞斷。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

貨輪達利號26日撞斷美國巴爾的摩市（Baltimore）凱伊橋，儘管尚不清楚港口何時能夠重新開放，但保險公司與分析人士已經紛紛開始評估損失，甚至有專家指出，保險公司可能面臨高達40億美元（約新台幣1278億元）的天價索賠金，創下航運界紀錄。

全球第4大權威信用評級機構Morningstar DBRS全球保險評級總經理阿爾瓦雷斯（Marcos Alvarez）說，根據港口堵塞的時間長度，以及受影響港口業務的性質來看，「保險損失總額可能介於20億（約新台幣639億元）至40億美元之間」，超越2012年豪華郵輪歌詩達協和號（Costa Concordia）擱淺船難的保險紀錄。

美國信用評基機構貝氏（AM Best）資深分析主任雅各布森（Mathilde Jakobsen）也認為，索賠金額可能高達「數十億美元」。

路透社報導，「船東互保協會」（P&I Clubs）為全球約90%遠洋船舶提供船舶責任險，涵蓋範圍包括海洋環境破壞與傷害，而該集團是透過成員互相再保險（reinsure）的方式，分攤1000萬美元以上的理賠。

美國金融信貸評分機構穆迪（Moody's）分析師霍姆斯（Brandan Holmes）表示，約有80間不同的再保險公司會對船舶保險公司提供服務，「儘管預期索賠總額很高，但對於各別再保險公司而言不太可能（那麼高），因為它將被分散到這麼多間的再保險公司」。

保險公司Britannia P&I也發布聲明表示，達利號已經加入「船東互保協會」，正與船舶管理曾與相關當局密切合作，「確立事實並且協助確保情況獲得迅速且專業地處理。」