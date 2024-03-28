9個月大女嬰突然喘不停　媽送醫發現「誤吞鈕扣電池」食道燒傷





▲9個月大女嬰誤吞電池。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國明尼蘇達州一名母親注意到9個月大女兒突然呼吸不順、氣喘，原本以為女兒只是常見的呼吸道感染，送醫發現女兒竟然吞下一顆鈕扣電池，導致喉嚨嚴重燒傷。

來自明尼蘇達州錢哈森(Chanhassen)的24歲女子威斯特(Kiara West)，上月14日注意到9個月大女兒羅桑蒂娜(Rosantina West)突然發生氣喘，當時丈夫幫忙帶孩子去急診室就醫，醫生認為可能是感染呼吸道融合病毒(RSV)，簡單治療後便讓他們回家，然而幾天後女兒氣喘的情況卻開始惡化。

Mother warns parents over button batteries after her nine-month-old baby girl was left with burnt throat when she accidentally swallowed one https://t.co/oroudM7EjR pic.twitter.com/g53mRMoQG0 — Daily Mail Online (@MailOnline) March 27, 2024

2天後威斯特又帶女兒去當地兒童專門醫院就診，結果X光檢查發現喉嚨中竟然卡著一顆鈕扣電池，由於電池若不盡快取出，除了會造成嚴重食道燒傷，甚至可能喪命，便緊急接受手術。

威斯特表示，當她聽到女兒誤吞電池時，心情立刻變得沉重，「我聽到電池想說，完蛋了，因為電池裡面有腐蝕酸液」。羅桑蒂娜由於食道嚴重灼傷，手術後仍需插管、留院接受治療6天，幸好後來逐漸恢復健康。

威斯特表示，「就好像發生奇蹟一樣，所有醫生都很驚訝女兒的傷勢沒有想像中嚴重，我絕對會警告其他家長，一定要檢查孩子所有玩具，確認裡面沒有鈕扣電池，如果有的話一定要扔掉」。