9個月大女嬰突然喘不停　媽送醫發現「誤吞鈕扣電池」食道燒傷

▲9個月大女嬰誤吞電池。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國明尼蘇達州一名母親注意到9個月大女兒突然呼吸不順、氣喘,原本以為女兒只是常見的呼吸道感染,送醫發現女兒竟然吞下一顆鈕扣電池,導致喉嚨嚴重燒傷。

來自明尼蘇達州錢哈森(Chanhassen)的24歲女子威斯特(Kiara West),上月14日注意到9個月大女兒羅桑蒂娜(Rosantina West)突然發生氣喘,當時丈夫幫忙帶孩子去急診室就醫,醫生認為可能是感染呼吸道融合病毒(RSV),簡單治療後便讓他們回家,然而幾天後女兒氣喘的情況卻開始惡化。

