都是烏克蘭的錯！　俄外交部：難以相信ISIS有能力發動恐攻

▲ 普丁在案發後發表電視演說，宣布直接參與攻擊的4名槍手皆已落網。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯「克洛庫斯音樂廳」（Crocus City Hall）22日遭到恐攻，造成至少143人死亡。伊斯蘭國（ISIS）已經宣稱犯案，但莫斯科頻頻將矛頭指向烏克蘭，外交部27日更表示，難以相信ISIS有能力發動攻擊。

根據《路透》，俄國外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）27日聲稱，西方急於將恐攻歸咎於ISIS，藉此轉移烏克蘭及支持基輔的西方政府責任，「為了避嫌，西方集體迫切需要拿出一點東西，所以他們求助於ISIS」，因此在事發幾小時後，西方媒體就開始散播ISIS犯案的說法。

普丁此前也指控，這起襲擊是由伊斯蘭激進份子執行，但目的是為了烏克蘭的利益，基輔可能涉入其中，稱烏方人士為犯嫌安排好「窗口」，讓他們在犯案後逃到烏克蘭，但他們在越境前被捕。

然而，白俄羅斯總統盧卡申科26日披露，犯嫌起初企圖逃到白俄，發現過境點被封鎖後才轉往烏克蘭。

俄國聯邦安全局（FSB）26日表示，他認為烏克蘭、美國及英國都涉入這起恐攻。英國外交大臣卡麥隆（David Cameron）對此發文駁斥，「俄國就音樂廳攻擊對西方及烏克蘭的說法完全是胡說八道。」

烏克蘭國防部情報總局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）則在一場安全會議上指出，他相信俄國當局最晚在2月中旬就得知可能發生重大攻擊，卻選擇一言不發，要不是低估攻擊的規模，要不就是為了將責任推給烏克蘭並繼續開除官員。