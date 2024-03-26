俄恐攻4嫌遭虐打！　ISIS氣炸警告「普丁危險了」：將發動大屠殺

▲ 恐攻犯嫌遭嚴刑逼供，伊斯蘭國揚言報仇。（組圖／翻攝自X、路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯克洛庫斯音樂廳22日發生恐攻，造成143人罹難，被控犯案的4名嫌犯出庭時身上皆有被虐打的傷痕，甚至傳出遭割耳、電擊下體，令宣稱犯案的伊斯蘭國（ISIS）憤怒不已，公開警告俄國人民及總統普丁，即將發動一場大屠殺。

俄國聯邦安全局23日宣布，已逮捕11名涉案嫌犯，其中4人直接參與22日音樂廳內發生的攻擊。他們24日出庭時都鼻青臉腫，有人耳朵包著繃帶，有人全程閉眼，幾乎沒有意識。根據《每日郵報》，網路流傳的影片顯示其中一人生殖器遭到電擊，另一人耳朵被割下後還被迫吃下自己的斷耳，但後來吐了出來。

▲▼ 4名犯嫌嫌出庭時傷勢嚴重。（圖／路透）

綜合《太陽報》等外媒，ISIS對此大為光火，在網路上釋出一張海報亮刀警告，「包括普丁在內，你們有危險了。給所有野蠻的俄國人！停止折磨伊斯蘭國囚犯。小心了」，「不要以為我們沒有機會為被俘的兄弟報仇」。

ISIS指控普丁，「以你的名義折磨被捕的聖戰士，還公布他們的影片，助長對成千上萬弟兄的殺戮」，揚言發動「非常嚴重、致命、血腥、刺痛、強烈且毀滅性的打擊」，「期待一場大屠殺吧，很快就會發生了」。