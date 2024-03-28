俄羅斯恐攻143死「罹難人數恐又上修」　失蹤通報飆破百件

▲克洛庫斯音樂廳（Crocus City Hall）被燒到只剩下殘骸。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

俄國首都莫斯科「克洛庫斯音樂廳」（Crocus City Hall）22日遭到恐怖攻擊，造成至少143人死亡。不過，俄羅斯調查委員會27日表示，事件發生以後，該單位已經收到逾100起失蹤通報，實際罹難人數恐怕再度上修。

CNN、衛報報導，俄羅斯調查委員會公布了143名罹難者名單，其中84具遺體的身分已獲確認，同時累計接獲143份失蹤通報。另一方面，恐攻22日發生以來，許多民眾湧入Telegram等社群媒體，希望號召網路力量，協尋他們依然失蹤的親友。

與俄羅斯安全部門關係密切的Telegram頻道Baza指出，至少有95人下落不明，但未出現在官方公布的受害者名單上。目前尚不清楚，失蹤與死亡名單之間，是否有重複通報的狀況。

俄羅斯發生20年來最致命的恐怖攻擊，槍手衝進克洛庫斯音樂廳，使用攻擊性武器掃射平民，又縱火燒毀建築物，導致屋頂坍塌。此外，許多受害者可能是吸入火災產生的煙霧而死。

目前極端組織伊斯蘭國（ISIS）分支「呼羅珊伊斯蘭國」（ISIS-K）已經宣稱犯案，但俄羅斯總統普丁指控烏克蘭必須負責，卻未提出相關證據。基輔也強烈駁斥莫斯科的指控「荒謬」。