凱特謠言狂傳！「這國」組織是幕後黑手　分享數十億次王室標籤

▲英國威爾斯王妃凱特（右）今年接受腹部手術，宣布罹癌。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

英國威爾斯王妃凱特今年接受腹部手術後神隱，相關身體健康傳聞謠言滿天飛。根據英國資安犯罪專家分析發現，這背後有俄羅斯假消息組織在炒作，除了在社交媒體上放出各種與凱特有關的陰謀論，也散布反對法國支持烏克蘭的消息，意在削弱對烏克蘭的支持。

BBC引述卡迪夫大學資安犯罪與情報應用研究所長英尼斯（Martin Innes）的說法指出，研究團隊發現，關於凱特王妃的傳聞謠言事有系統性地炒作，王室標籤在各個社群媒體平台上被分享數十億次，且有俄羅斯假消息組織參與其中。

英尼斯稱，俄組織除了針對凱特話題進行炒作，網路活動還涉及攻擊法國聲譽、宣傳俄羅斯選舉公正性、詆毀烏克蘭等，其方法就是利用已經存在的爭議與疑點在網路上進行煽動。舉例來說，擴散凱特陰謀論的許多帳戶都是近期才新創立，以主帳號為中心，搭配其他假帳號進行回覆、分享擴散，吸引其他用戶注意力。

倫敦國王學院假訊息研究專家路贊比克（Jon Roozenbeek）認為，這些陰謀論傳播者並不在乎炒作主題的內容，只要能觸發增加社會緊張即可。

然而要找出幕後主使者相當困難，很難把這些網路帳號歸咎於某個特定團體、組織或是國家。在各方、利益團體、海外參與者針對同一話題發表評論之際，整個狀況會更加混亂。對此，專家透過某些特徵來尋找線索進行追蹤，包括手法是否相同、是否符合特定團體利益等。

以這次凱特王妃事件為例，有一段來自俄羅斯的影片被頻繁轉傳，這樣的做法與先前假消息組織相同，而這個組織也參與破壞法國穩定的網路活動。