才32歲！美最強實況主「宣布罹癌」　發文坦言：還在震驚中

▲美國電競實況主「忍者」證實自己罹癌。（圖／翻攝Instagram@ninja）



記者吳美依／綜合報導

美國32歲電競實況主「忍者」（Ninja）在Twitch經營全平台追蹤數最高的頻道，社群平台X也有將近2000萬粉絲，但他26日卻突然發文宣布罹癌，雖然坦言「還是有點震驚，但希望讓你們都知道最新消息。」

「忍者」本名泰勒．布萊文斯（Tyler Blevins），是全球電競圈最受歡迎的人物之一，他因為直播遊玩「要塞英雄」（Fortnite）而聞名，更是Twitch最多人關注的實況主。

「忍者」在貼文中表示，他在年度皮膚科檢查時發現腳底長了一顆痣，醫師為了謹慎起見切除，切片檢查卻發現那是黑色素瘤，「但他們很樂觀，因為我們在早期階段就發現了它。」

他表示，第一顆痣附近的另一個黑點也進行了切片檢查，「我很感激因為及早發現而（能對病情）懷抱希望，但請把這當作溫馨提醒，做個皮膚檢查吧。」

▲「忍者」的頻道在Twitch上擁有最多追蹤數。（圖／達志影像／美聯社）



CNN報導，全球近期出現大量50歲以下患者罹癌，成為令人擔心的趨勢，卻沒有人知道確切原因。研究人員推論，人們接觸的風險因素類型變化，增加了年輕人罹癌風險。世界衛生組織（WHO）表示，抽菸、飲酒、空汙、肥胖、缺乏體育活動、飲食缺乏蔬果，都是癌症的關鍵風險因素。

美國皮膚科學院（AAD）表示，皮膚癌是美國最常見癌症，每5人就有1人在一生裡會得到。而黑色素瘤則是一種非常罕見的皮膚癌，僅占皮膚癌總病例1%，卻占皮膚癌死亡病例的絕大部分。美國疾病管制與預防中心（CDC）表示，黑色素瘤始於皮膚，卻有擴散到其他身體部位的趨勢，這也是它導致更多死亡的原因。

黑色素瘤平均確診年齡是66歲，但在年輕人身上並不罕見，實際上還是年輕成人最常見的癌症，尤其是年輕女性。美國癌症協會（ACS）表示，黑色素瘤的風險因素包括膚色較淺、暴露在紫外線下、有很多痣、家族病史等。AAD建議，人們應該使用防曬乳，避免中午太陽直射，如果發現皮膚出現任何可疑新斑點，都可以去看皮膚科。

年收上看200多億！地表最強YTR「MrBeast」自稱不有錢 原因曝光