貨輪失控撞橋前「才剛完成引擎維護」　美官員：未獲告知任何異常

▲美國馬里蘭州巴爾的摩市（Baltimore）凱伊橋（Francis Scott Key Bridge）26日凌晨遭貨輪撞斷。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國馬里蘭州巴爾的摩市凱伊橋26日凌晨遭貨輪達利號（Dali）撞垮，搜救工作已於27日結束，失蹤6人全數死亡。美國海岸防衛隊（U.S. Coast Guard）表示，達利號在撞橋之前曾在港口進行「例行性引擎保養維護」，當局並未被告知貨輪引擎有任何問題。然而，事發時，船隻卻通報失去動力，轉向系統也失控。

根據美聯社報導，美國海岸防衛隊少將吉瑞斯（Shannon Gilreath）27日在記者會上表示，當局曾接到通知稱達利號將進行保養維修，「就引擎而言，我們沒有被告知該船有任何問題。」

吉瑞斯說，「我們被告知，他們將在船隻停泊港口期間，對其進行例行性引擎維護（maintenance）。這是我們了解到的關於這艘船的唯一訊息。」聯邦與州官員皆表示，這似乎是一場意外。

▲達利號貨輪似乎失去動力，但事發前才剛在港口進行例行性引擎保修。（圖／路透）

美國國家運輸安全委員會（NTSB）主席霍曼迪（Jennifer Homendy）表示，委員會官員已經登船，將從船上的電子設備與書面資料中恢復資訊，也將從船載航程資料記錄儀中找出失事原因與時間表。

此前，達利號船員26日凌晨在撞上橋墩的幾分鐘前發出求救訊號，宣稱他們失去了動力，轉向系統也失去控制。麻州海事學院責任能源海事中心專家小柏恩斯（Michael Burns Jr.）表示，一艘船進出機動空間有限的港口是最具技術挑戰性的事情之一，「沒有什麼比在限制水域失去動力更可怕的了，當船失去推進力與轉向力時，就真的只能任由風與水流擺布了。」