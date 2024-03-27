「撞橋貨輪」可能存放危險物質！　美官員急查毀損貨櫃

▲達利號26日撞斷凱伊橋（Francis Scott Key Bridge）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

貨輪達利號（Dali）26日撞斷美國巴爾的摩市（Baltimore）凱伊橋，迄今仍有6人落水失蹤，但已被當局推測死亡，結束搜救行動。與此同時，當局仍在檢查船上13個受損貨櫃，因為裡頭裝有潛在危險物質（HAZMAT）。

根據「網路安全及基礎設施安全局」（CISA）一份非機密備忘錄，海岸警衛隊正在檢查達利號上13個受損貨櫃箱，其中一些裝著疾病管制與預防中心（CDC）相關危險物質。與此同時，聯邦官員也在監測約180萬加侖船用柴油的洩漏風險。

CNN報導，這份備忘錄26日晚間被發送給非政府組織（NGO）及關鍵基礎建設營運商。

一名熟悉事件的政府官員透露，一支專門受訓處理危險物質的海岸警衛隊菁英小組，正在調查達利號的貨物清單，確認船上裝載什麼，以及可能存在的任何健康風險。

這名官員談到柴油外洩風險時說，此類評估是「最糟糕的情況」，「如果現在所有燃料都外洩，將會出現很多差錯。」儘管如此，第一線救援人員正在採取預防措施，把燃料外洩的可能性降到最低。

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