韓立法禁食狗肉背棄傳統！業者上街喊「保障飲食自由」：職業被剝奪

▲南韓動保人士曾於2020年7月在青瓦台附近舉行示威集會，抗議國內食用狗肉的文化。（資料照／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓長年保有「食用狗肉」的飲食傳統，包括夏季三伏天食用狗肉補身湯消暑，不過隨著近年動保意識抬頭，為顧及形象，南韓國會於今年1月通過《禁止食用狗肉法》，若相關業者違法，最重可處3年以下徒刑。為此，狗肉業者在憲法法庭前召開記者會，認為政府此舉打壓民眾飲食自由和就業生存權。

根據韓媒《紐西斯通訊社》，大韓肉犬協會今（26）日上午派出50多名狗肉相關從事業者，在首爾市鐘路區憲法裁判所前召開記者會，透露他們已於21日向憲法裁判所提交「禁食狗肉法」憲法訴願審判請求書和效力中止假處分申請書，要求憲法裁判所能夠審議該法是否違憲。

大韓肉犬協會會長周永奉（音譯）表示，「『禁食狗肉法』導致保障民眾飲食自由的基本權利受到侵害，至於包括我們這些犬隻飼養業者和相關從業人員，則是因此導致選擇職業的自由、財產權等遭到侵害。此前，國會和政府完全沒有進行任何討論、準備、承諾賠償方案，在頒布施法後強制要求我們在3年內停業。」

周永奉透露，儘管政府頒布立法至今已經過了50多天，但農林畜產食品部卻未能針對業者提出任何補償方案，至於企劃財政部更是拒絕了業者提出的面談要求，等於是逼迫業者走上街頭。

南韓動保團體CARE代表金英煥（音譯）則是在之後的記者會上，反駁肉犬飼養業者的說法，認為《禁食狗肉法》條文內容中所反覆出現的「培養國民尊重生命的思潮」才是憲法所追求的維持秩序和實現公共福祉的重要基礎。

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