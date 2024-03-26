小林製藥紅麴導致1死76住院　厚生勞動大臣急召記者會

▲日本厚生勞動大臣武見敬三。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本小林製藥所生產的紅麴保健食品如今面臨食安疑慮，高達52間食品與飲料廠商使用紅麴作為原料，許多消費者在食用後出現腎臟機能低下等症狀，導致1名高齡人士死亡、住院者暴增至76人。對此，日本厚生勞動省大臣武見敬三今（26）日緊急召開記者會，和大阪市協商應變對策。

根據日媒《TBS》、《每日新聞》，針對有民眾因食用小林製藥紅麴成分保健食品，導致健康出現疑慮、罹患腎臟機能低下疾病，甚至還因此喪命，日本厚生勞動省大臣武見敬三26日在記者會上表示，政府將和大阪等地方政府攜手合作，防止受害規模進一步擴大。

武見敬三表示，「（中央）將和大阪市等地方自治體攜手合作，透過實施出包商品的自主回收、調查事發原因，防止民眾健康遭受威脅的受害規模進一步擴大，守護全國民眾的健康和食品安全。」

武見敬三在記者會上進一步強調，「小林製藥針對事發原因進行調查時，卻並未向行政方面提供相關情報，（政府）對此表示遺憾。」

日本厚生勞動省向全國各大地方政府要求，一旦接獲消費者因疑似食用紅麴等產品而出現腎臟低下的相關報告，必須向中央如實呈報。

至於如今中央政府將如何應對紅麴食品食安風暴？厚生勞動省表示，目前仍在蒐集相關情報當中。