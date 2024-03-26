日警告：北韓IT人員偽裝成日本人接案　「海撈數億外匯」研發核武

▲日本政府首次警告，北韓IT人員可能冒充身分，向日本企業接案工作賺取收入，並將資金匯回北韓。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／綜合外電報導

日本警察廳在內等4個政府部門26日聯合發布警告稱，北韓的IT技術人員有可能冒充日本人，非法向日本企業承攬軟體開發等業務藉此賺取報酬，平壤政府再將這些外匯收入用於開發核子、飛彈武器。據信，這些IT勞動者每年匯回北韓大約2.5億至6億美元（約新台幣79億至191億元）。

綜合每日新聞社等日媒報導，日本警察廳、外務省、財務省、經濟產業省26日聯合發表聲明，警告日本軟體與遊戲開發企業與商業團體，須留意北韓IT工作者冒充日本人承攬業務以獲取外匯收入的嫌疑。這是日本政府首次針對北韓IT勞動者獲取資金的活動發出提醒。

聲明指出，北韓的自由業IT技術人員從網路平台上接收日企工作訂單的情況接連發生，並且以中國等地為據點，偽造自己的國籍與身分來註冊帳號，也有一些情況是透過住在日本的親友或熟人代替本人登記註冊帳號。

日本警察廳稱，這些北韓假帳號的共同特徵是：工作時的姓名與收取報酬的帳戶戶名不同；收款帳戶戶名經常變更；多住在中國和俄羅斯，進行遠端工作；短時間內訪問多個IP位置；願意以低於市場行情的報價承攬業務；由於說日語不太自然，傾向於文書或通訊軟體交流。

當局建議日本企業可以要求在面試時使用遠端視訊會議的方式，強化本人身分確認的流程。日本2020年2月至2024年3月一共揭發3起案件，逮捕了與北韓IT人員有關、住在日本的5名南韓籍男女，但沒有直接對北韓IT人員立案調查的案例，原因是他們大多身在境外，難以揭發。

聯合國專家小組指出，這類北韓IT技術人員在北韓境內約1000人、海外約3000人，大多居住在中國，也有一部分在俄羅斯與東南亞，每年從各國企業賺取2.5億美元至6億美元收入，並將資金匯回北韓作為開發核能、導彈等軍火的金源。