存錢4年資產破千萬日圓！省錢宅女透露理財關鍵：別亂逛超商超市

▲日本省錢達人透露，在超市購物時一定要先擬「購物清單」。（圖／朱晨曦(日本分社)／中新社／視覺中國）

記者羅翊宬／編譯

現代人生活大不易！近年來面對俄烏戰爭引發全球通貨膨脹，在只有薪水不會上漲的時代，如何壓抑自己的需求、達成開源節流，經常受外界關注。日本一名省錢達人就透露，如何在4年內存到1000萬日圓（約新台幣203萬元）。她表示，抑制購物衝動，包括減少造訪便利商店和超市的次數，並清楚寫下「購物清單」，才能減少開銷。

根據日媒《文春Online》，現年31歲的日本YouTuber「節約オタクふゆこ」（Fuyuko）擁有超過51萬名粉絲追蹤，日前她接受媒體採訪時分享自己能夠在1年內存款300萬日圓、4年內讓資產超過1000萬日圓的撇步，在食衣住行育樂方面都存在巧思，自從決定存錢後，便想辦法讓每個月開銷控制在10萬日圓（約新台幣2萬元）內。

Fuyuko表示，網路和社群平台上其實有許多教人如何投資、擴充資產的方法，不過當年她對於金融的相關知識非常缺乏，加上對於投資存在著恐懼，因此決定從「存錢」開源節流，只有存錢不會存在投資風險，她針對自己每月開銷訂出目標，每個月花費不超過10至11萬日圓，一年可以存下300萬日圓。

Fuyuko透露，她每個月的居住相關費用為4萬日圓、餐費1.5萬日圓、返還獎學金3萬日圓、水電瓦斯費1萬日圓、汽車保養和治裝與娛樂等費用為1萬日圓，合計每月開銷10.5萬日圓，而之所以光是房租便可以省下約3萬日圓，在於她願意搬進關東地方近郊擁有多年屋齡的舊公寓。

Fuyuko認為，抑制購物衝動對於開源節流而言相當重要。她表示，其實她前往百貨公司或時裝大樓消費的次數並不多，因此最主要的重點是如何減少前往超市或便利商店的次數，例如她規定自己每個禮拜（周六）只能前往超市購物一次，且事前會先擬定好「購物清單」，寫下計畫購買的食材。

Fuyuko表示，其實超市業者很懂得透過在賣場入口擺放零食、麵包、小菜，且搭配各種價格折扣來吸引消費者的目光，因此在前往超市後必須直接衝到購物清單物品所位於的貨架上直接挑選，避免因為到處亂逛而失心瘋購買不需要的物品。

另外，Fuyuko也透露以前她經常在便利商店流連忘返，尤其是上班前、下班回家時更是容易購買不必要的零食和飲料，於是她規定自己遵守「絕對不可以前往便利商店」的法則，至少先維持一兩周，試著降低平常的依賴。