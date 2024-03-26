奪命紅麴保健食品！老人服用3年罹腎病慘死　生產編號曝光

▲小林製藥所生產的紅麴保健食品恐誘發罹患腎臟疾病，問題商品的生產編號曝光。（圖／資料照／翻攝小林製藥官網）

記者羅翊宬／編譯

日本小林製藥紅麴保健食品風波愈演愈烈，高達52間廠商使用紅麴作為食品與飲料的原料，許多消費者在食用後出現腎臟機能低下等症狀，造成1人死亡、76人住院治療，甚至還有患者必須得接受洗腎，死者為高齡族群，而如今相關紅麴產品的生產編號也跟著曝光。

根據日媒《關西電視台》，小林製藥今（26）日透露，在此次紅麴食安風波中的第一位死者為高齡族群，過去3年多以來持續食用「紅麹コレステヘルプ」這款保健食品，購買期間為2021年4月至2024年2月，透過郵購取得這款商品，死亡原因與腎臟疾病有關。

報導指出，目前紅麴風波已經導致1人死亡、76人住院治療、2人必須接受洗腎，原本只有26名消費者入院治療，不過今天卻突然暴增50名消費者因食用問題紅麴而導致腎臟機能出現疑慮。

報導也公開了小林製藥「紅麹コレステヘルプ」的生產編號，其中透過藥局和網路購物等方式流通的是J3017、X3037、X3027、X3017、H3057、H3047、H3037、H3027、H3017、F3037、F3027、E3037、E3027、D3079，共計14種。

至於透過小林製藥郵購流通的生產編號則為X304、H306、G301、E301。