南韓拍板明年醫學院擴招2000人　政府拚「5月底前」完成行政程序

▲南韓首爾一家醫院許多擁有醫學院教授資格的資深醫師於25日集體提交辭呈。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

南韓實習與住院醫師2月下旬發起集體罷工與辭職潮，南韓總統辦公室表態將於28日起針對未返回崗位的醫師祭出吊扣執照處分。儘管引發醫界不滿、面臨醫療人力短缺，南韓政府強調仍將持續推動擴大招收醫科生政策。保健福祉部（衛生部）26日表示，將在5月底前完成明年各大學醫學院增招2000人的行政程序。

據韓聯社、紐西斯通訊社報導，南韓保健福祉部第2次長朴敏守26日上午召開記者會表示，2025學年度全國醫學院增加2000個入學名額的措施及各大學的名額分配已於20日定案，目前正在執行大學入學招生錄取制度反映等後續程序，預計將在5月底前完成所有後續措施。

▲南韓醫學院教授以集體請辭向政府施壓，要求撤回對罷工的住院醫生吊扣執照等處分。（圖／路透）

朴敏守強調，南韓政府針對包含增加醫師人數在內等醫療改革的意志並未動搖，將按照過去向國民承諾的內容，順利完成醫療改革。他表示，政府將強化住院醫師的保護檢舉中心效能，接受網路或實體匿名檢舉，若有醫院同事強迫罷工或請辭的情況將被歸類為職場霸凌，並嚴加處置。

朴敏守補充，在26日召開的第二次醫學院教育支援工作小組會議上，集中研討了各大學改善教育條件的需求調查計畫，今起將派遣現場檢驗小組，在29日前實地訪查各大學的醫學院，傾聽教育現場的意見並囑咐正常運作校務。

上述政策宣達的前一天，南韓大型醫院資深醫師、醫學院的教授為了聲援罷工，自25日也開始以集體辭職或縮短門診值班時數等手段一同向政府施壓。對此，朴敏守在記者會上呼籲，希望醫療界能考慮到患者的焦慮不安，放下條件與政府進行對話，停止消耗性的爭論，「尤其是希望醫學教授們不要提出辭呈，並守護學校和醫院」。