日清泡麵「含紅麴色素」網友大驚　急澄清：未使用小林製藥紅麴

▲日清「咚兵衛」紅色包裝的天婦羅蕎麥麵因成分有「紅麴色素」而被懷疑。（圖／翻攝自nissin官網）

中央社記者戴雅真東京26日專電

日本小林製藥的紅麴風暴愈演愈烈，最新傳出小林製藥把紅麴賣給日本、台灣各地公司，但名單未公開。日本網友扮起柯南細看食品成分，日清「咚兵衛」紅色包裝的天婦羅蕎麥麵因成分有「紅麴色素」而被懷疑，廠商趕緊澄清未使用。

「咚兵衛」綠色版的油豆腐烏龍麵深受台灣人喜愛，紅色版的天婦羅蕎麥麵也頗受歡迎。但問題就出在成分上寫的「紅麴色素」，被上傳至社群網站X後引發討論。

有網友說，「我家有大量咚兵衛囤貨，該怎麼辦？」、「我需要去檢查腎功能嗎？」、「沒有像保健品那樣吃下大劑量，應該就沒關係吧」。製造商日清接受日媒J-CAST NEWS採訪表示，「我們沒有使用小林製藥的任何紅麴原料」。

另一款知名泡麵「紅狐狸」豆皮烏龍麵的成分也出現「紅麴色素」，同樣在網路引發討論。製造商東洋水產接受訪問說，「我們和小林製藥沒有直接業務往來」。

據了解，小林製藥的紅麴提供給52家廠商，但沒有提供具體明細。不過，像是泡麵、義大利麵等許多產品的成分都有含「紅麴色素」，因此可能和日清、東洋水產一樣被迫出面回應。

小林製藥對此則是表示，基於與客戶的業務合作關係，不會透露提供紅麴的廠商名單。

紅麴是將米經由紅麴菌繁殖、發酵而成，顏色呈現微紅色。小林製藥22日表示，旗下3款紅麴保健品可能會導致腎臟疾病。經過分析後，發現當中含有一些非預期成分，雖然這些成分尚未被確定會直接引發腎臟疾病，但小林製藥為避免進一步危害，宣布主動回收約30萬袋產品。

據報導，這些非預期成分可能是黴菌導致。最初有13名服用保健品的民眾出現浮腫、疲倦、尿液顏色深等症狀，其中6人住院，2人一度需要洗腎。截至25日，住院人數又增加20人，總計33人的健康受到危害。

小林製藥24日表示，自2016年來，公司向52家貿易公司與食品公司供應紅麴原料。公司生產的紅麴有2成用於自家產品，8成作為原料出售。「寶酒造」已經宣布回收利用小林製藥紅麴作為著色劑的氣泡日本酒。紀文食品也宣布回收使用紅麴的「烏賊鹽辛」。