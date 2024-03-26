4歲昏迷女童「遭母親好友性侵」陰道撕裂　嫌犯辯：騎自行車摔的

▲泰國4歲女童由於母親到外地工作，被寄養在母親友人家中，疑似遭到毆打性侵，下體出現撕裂傷。（圖／翻攝自Facebook）

記者張寧倢／綜合外電報導

泰國中北部披集府一名母親向警方報案，指控一對夫妻友人對她托付寄養的4歲女兒，進行殘忍的身體傷害與性侵。母親收到友人通知稱女兒從腳踏車上摔落後失去知覺，立刻從曼谷趕回家鄉，發現在醫院昏迷中的女兒全身多處瘀青，大腦腫脹受損，生殖器也出現撕裂傷等嚴重傷勢。

根據TheThaiger等泰媒報導，這名26歲母親向披集府邦門納區（Bang Mun Nak）警察局報案稱，她去年11月因為要前往曼谷建築工地工作，於是將4歲女兒暫時寄養在一對夫妻家中，因為原本就是朋友所以她很信任他們，而且也有支付養育費。

不料，被托付照顧女童的33歲女子娜達拉蓬（Rattanaporn Banyen）與29歲男子薩卜辛（Subsin Duangkunlasa）涉嫌虐童。女童生母表示，她3月17日收到通知說女兒從自行車摔落，癲癇發作，失去知覺，那對夫妻先是把孩子送到披集府一家醫院，隨後又轉院至那空沙旺府的大醫院。

披集府醫院的醫生透露，女童到院時眼睛睜大，但眼神空洞，對光線沒有反應，腦部腫脹，身上有多處瘀傷和傷口，生殖器有受到性侵犯的跡象，包含陰道撕裂傷與一個寬0.2毫米、長0.5毫米的傷口。

報導指出，邦門納警方詢問涉事4人之後也收到了2家醫院的醫療報告，目前已依據明顯的醫學證據，指控娜達拉蓬與薩卜辛涉嫌毆打他人致重傷，觸犯泰國刑法第297條罪名。另外，薩卜辛還多一條刑法277條對13歲以下兒童進行性侵犯的罪嫌。不過，他們夫妻二人矢口否認，調查仍在進行中。

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