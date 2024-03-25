菲律賓外交部召見中國大使　抗議南海「侵略行為」

▲菲律賓官方23日公布影片，顯示中國海警船在南海阻擋一艘菲國補給船並發射水砲。（圖／翻攝自X@TeamAFP）

中央社馬尼拉25日綜合外電報導

菲律賓外交部今天召見中國大使，以抗議中國海警船本週末在南海的「侵略行為」。中國駐菲大使館也表示，針對週末的衝突事件，他們已向馬尼拉提出抗議。

路透社報導，菲律賓指控中國海警船23日在仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）使用水砲攻擊一艘為駐紮當地菲國部隊運送補給的民用船隻，造成船身損毀、一些船員受傷。這是兩國約一年前開始連串衝突的最新一起。

菲律賓外交部聲明指出：「中國不斷干預菲律賓在自身專屬經濟區（EEZ）的例行且合法活動，這令人無法接受。」

中國海警23日表示，他們是對侵入中國海域的菲律賓船隻採取必要措施。

中國聲稱近乎整個南海都是其領海，包括在菲律賓320公里範圍內專屬經濟區的仁愛暗沙。

法新社報導，中國駐菲律賓大使館今天表示，針對最新這起菲國船隻進入其水域的「非法入侵行為」，他們已向馬尼拉遞交抗議。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）正尋求與簽有國防條約的盟邦美國深化合作，包括開放更多基地讓美軍使用，以及擴大兩國聯合軍演、加入空中和海上聯合巡邏。對這些情勢發展，中國抱持猜忌態度。