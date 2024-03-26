泰網紅18禁露出「巨彈滿溢」讓網友激動　遭警方逮捕

▲網紅在國王紀念碑前18禁露出，照片曝光後遭警方逮捕。（翻自《Sanook》）



圖文／鏡週刊

泰國一名臉書粉絲有21萬人追蹤的網紅「皮姆」，近日引發網友關注，因為日前她到武里南府的拉瑪一世國王紀念碑前，大膽18禁露出。由於爭議過大，最後她也遭到警方逮捕。

據泰國《Sanook》報導，皮姆近日到武里南府的拉瑪一世國王紀念碑前，大膽18禁露出，並讓巨乳滿溢。照片曝光後，引發網友熱議，隨即也引發爭議，不少網友批評她「太噁心」、「讓人不舒服」，責罵她這是不恰當的行為，對王室的不尊重。

▲皮姆這組照片，引發爭議。（翻自《Sanook》）

▲隨後皮姆還貼出「懺悔照」。（翻自《Sanook》）



▲皮姆接受警方訊問。（翻自《Sanook》）

皮姆隨即又發布一張新的照片，顯示自己穿著包得緊緊，並以正式坐姿在紀念碑前「懺悔」，並向網友和武里南府的人民道歉。由於事件引發爭議，也隨即被警方注意，皮姆後來接受警方訊問，皮姆供稱，她原本只是想幫忙宣傳武里南府，但沒想到會引起爭議。

最後警方依違反《電腦犯罪法》，指控皮姆透過電腦網路散佈淫穢影像，將其逮捕，最重可處5年徒刑及罰款10萬泰銖（約新台幣8.8萬元），目前皮姆也已將這組18禁露出照下架。

▲皮姆過去的風格都偏向限制級。（翻自臉書）

▲皮姆臉書擁有21萬粉絲。（翻自臉書）

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