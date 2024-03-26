8歲女童泳池玩水突消失！　竟是遭「排水管吸入」溺斃

▲女童遭泳池排水管吸入溺斃。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

美國德州一名8歲女童日前跟家人一起到飯店度假，結果卻突然失蹤，家長找來專業尋人公司後仍無果，最後卻發現她竟陳屍在泳池內的排水管道中，疑似是管道故障導致女童被吸入，導致她活活溺死。

根據《紐約郵報》報導，德州一名8歲女童23日和家人一起到休士頓希爾頓雙樹飯店（DoubleTree by Hilton Hotel）度假，案發時她們全家正在游泳池裡玩水，結果女童就突然消失無蹤。

全家在飯店內搜尋無果後就立刻報警，並且找來當地專門尋找失蹤者的的Texas EquuSearch公司協助。Texas EquuSearch負責人米勒（Tim Miller）表示，他們動員非常多人來尋找孩子，就連所有飯店裡的房間都沒放過。

最後米勒的團隊和警方一起查看了飯店的監視器，結果發現女童跳入泳池中後就再也沒有浮出水面。這時搜索團隊決定將泳池內的水徹底排乾，仍舊沒有找到女童，最後米勒的團隊決定將一顆錄影器綁在長桿上，藉此檢查所有排水孔。

「我們把桿子放到排水管道內將近20英尺（約6公尺）的地方，結果看到了她的小手和身體，所以就立刻找來消防人員救援。」米勒解釋，當時應該是排水系統發生故障，導致管線變成吸水而不是排水，女童游經時就這樣被吸入溺斃。

米勒說，「我從來沒想到這起失蹤事件會有這麼糟糕的結局，這對於她的家庭來說，會是個痛苦又漫長的復原過程。」目前警方正在進行相關調查，而飯店方面則拒絕做出回應。