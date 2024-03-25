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妻外遇懷孕！綠帽尪派對上「揪出小王」　2人裸身偷情片邀全場共賞

▲▼秘魯一名男子在迎嬰派對上揭穿老婆出軌，「孩子根本不是他的」。（圖／翻攝自Facebook）

▲秘魯一名男子（左）在迎嬰派對上揭穿「孩子根本不是他的」，而且小王就是現場其中一名穿紅衣的男賓客。（圖／翻攝自Facebook）

記者張寧倢／綜合外電報導

國外許多夫妻會在孩子出生前舉辦迎嬰聚會（baby shower），然而，秘魯一名男子舉辦聚會竟是為了當眾揭穿愛妻外遇生子，情夫還作為賓客獲邀出席。網傳影片中，只見「帶球」的老婆不斷求饒，因為她腹中懷上的根本不是老公的種，「真正的爸」也當場被親友用蛋糕砸臉圍剿。

▲▼秘魯一名男子在迎嬰派對上揭穿老婆出軌，「孩子根本不是他的」。（圖／翻攝自Facebook）

▲藍衣男子被戴綠帽，決定在親友慶祝的聚會上揭穿一切，當眾公審紅衣男子與老婆偷情。（圖／翻攝自Facebook）

根據鏡報報導，國外Reddit論壇曾流傳一則影片引發熱議，一名男子在迎嬰聚會上用西班牙語向賓客們表示，他今天帶律師一起出席，在場人都知道他們夫妻倆即將迎接小男嬰出生，他快要當爸爸了，「但你們知道嗎？你們忽略了一個重要的細節。我有證據證明她不是懷胎4個月，而是6個月」。

▲▼秘魯一名男子在迎嬰派對上揭穿老婆出軌，「孩子根本不是他的」。（圖／翻攝自Facebook）

▲人妻與小王偷情影片中兩人只圍著浴巾，小王當眾被砸蛋糕。（圖／翻攝自Facebook）

男子提出懷孕時間點不吻合的同時，穿著粉色洋裝的老婆挺著肚子看起來惴惴不安，她走上前懇求老公和她私下單獨討論這件事。但男子決心撕破臉，律師透過筆電播放了她與現場一名男賓客幽會的影片，畫面中兩人全身脫光、只圍著一條圍巾，還做出背後擁抱的親密動作。影片一播，全場瞬間嘩然。

ESPOSO REVELA INFIDELIDAD DE SU MUJER EN FIESTA Un hombre reveló en pleno baby shower la infidelidad de su esposa y su mejor amigo; durante el evento, presentó un video como prueba del hecho, ocurrido en Perú.

Liberal del Sur 發佈於 2020年11月4日 星期三

男子大聲宣布，老婆肚子裡的不是他的孩子，而是她和情夫外遇懷上的，「這個派對是替這兩人準備的。派對不是為了我，是為了他們才辦的，而我就參加到這裡為止。」

語畢男子直接瀟灑離場，老婆不斷求饒說這只是「一場誤會」，又跟著老公走出會場試圖辯解。小王則成為了全場賓客眾矢之的，有親友憤怒地對小王砸蛋糕，還有人追打在後，派對現場完全亂成一團。另有外媒指出，影片據信是2020年拍攝於秘魯，小王則是男子的好朋友。

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