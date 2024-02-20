助元配告贏小三賠60萬！偷腥夫補刀控8年情婦　逼付291萬封口費

▲外遇夫被正宮抓包姦情，回過頭告情婦涉嫌勒索要求賠償。（示意圖／AI繪圖/Moonshot）

記者黃哲民／台北報導

北市1名王姓男子被正宮抓包外遇8年，招認姦情說出和情婦自拍性愛影片等私密內容佐證，不僅助老婆告贏小三獲判賠60萬元，他還補刀指控小三威脅公布性愛影片讓他丟臉沒法做人，逼他陸續支付共291萬元封口費，要求小三全額歸還，台北地院審結，認定這筆錢是王男是熱戀期間甘願包養的花費，判小三免賠，可上訴。

判決指出，王男和正宮結褵20多年、育有2子，但2014年起偷吃已婚有小孩的小三，2022年底，正宮起疑質問，王男招認姦情、詳細交代與小三偷情的細節，包括親熱時自拍性愛影片與照片留念等私密過程，正宮怒告小三求償精神慰撫150萬元，靠著王男提供的證據，一審獲判賠60萬元。

小三對正宮表達歉意，但認為賠償金額過高，該案已上訴二審。不料王男也告小三求償，主張外遇期間，小三常以「好玩」為名拍攝2人性愛影像，事後沒依承諾刪除，更持續用這些不雅影像脅迫他給錢，揚言若不從，就要對外公布、讓他丟臉沒法做人。

王男自稱遭小三強暴脅迫，不得不從2017年2月起，每月支付3萬元給小三封口，小三於2019年3月間買新房，要求他付10萬元買家電，又逼他簽經紀合約以支付薪資之名，2022年一整年每月固定拿6萬元，外加期間按月多拿2萬元到8萬元，合計被小三敲詐291萬元，要求小三全額歸還。

小三氣炸，怒批王男沒擔當，揭鍋2人交往時所拍私密影片，其實都是王男提議且親自掌鏡，她從沒用來勒索王男，2019年她買新房是聽從王男指示，王男允諾每月資助3萬元分攤房貸與生活費，簽經紀約讓她領薪水同樣是王男主意，她也真的為王男工作，不滿王男情變翻臉向她求償。

▲法官勘驗雙方情變前的對話，認定男方熱戀時甘願包養而非遭敲詐。（示意圖／翻攝自unsplash）

法官勘驗雙方對話紀錄，發現王男在姦情爆發前，已不堪包養小三的財務負擔，他向小三抱怨「我這幾年每年過了（應為「得」）很痛苦，每月除了妳的薪水，我額外還要給妳3萬」、「我現在沒有薪水，薪水沒有辦法撥了嘛」等語。

小三反唇相譏「是你叫我離婚的」、「都是我們一起講好了，說要跟我一起」，賣房買房也都是聽王男的，「現在呢？你說你要撤就撤啦？」、「你說這個一千萬對你來說小case，小case怎麼現在搞到我都要跳樓了」、「5萬都是我的薪水，3萬是你該付的房貸！」等語。

法官認為情人熱戀時，一方為他方支付生活開銷很常見，從對話紀錄看來，王男所稱遭小三敲詐的錢，顯然是交往期間討好小三的包養開銷，後來沒錢撕破臉，雙方爭吵難免惡言相向、用語粗鄙，但不足以證明小三用性愛影片勒索，王男也無法舉證遭小三脅迫。

法官指小三自承共拿王男186萬元，堅稱性質包括餽贈與薪資，不構成無法律上原因而獲取不當得利，王男也說不清何以心生畏懼要付錢給小三封口，法官認為王男主張無理由，判小三免賠，可上訴。