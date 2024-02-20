　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

助元配告贏小三賠60萬！偷腥夫補刀控8年情婦　逼付291萬封口費

▲▼ 外遇，偷吃，劈腿，小三，婚外情。（圖／AI繪圖/Moonshot）

▲外遇夫被正宮抓包姦情，回過頭告情婦涉嫌勒索要求賠償。（示意圖／AI繪圖/Moonshot）

記者黃哲民／台北報導

北市1名王姓男子被正宮抓包外遇8年，招認姦情說出和情婦自拍性愛影片等私密內容佐證，不僅助老婆告贏小三獲判賠60萬元，他還補刀指控小三威脅公布性愛影片讓他丟臉沒法做人，逼他陸續支付共291萬元封口費，要求小三全額歸還，台北地院審結，認定這筆錢是王男是熱戀期間甘願包養的花費，判小三免賠，可上訴。

判決指出，王男和正宮結褵20多年、育有2子，但2014年起偷吃已婚有小孩的小三，2022年底，正宮起疑質問，王男招認姦情、詳細交代與小三偷情的細節，包括親熱時自拍性愛影片與照片留念等私密過程，正宮怒告小三求償精神慰撫150萬元，靠著王男提供的證據，一審獲判賠60萬元。

小三對正宮表達歉意，但認為賠償金額過高，該案已上訴二審。不料王男也告小三求償，主張外遇期間，小三常以「好玩」為名拍攝2人性愛影像，事後沒依承諾刪除，更持續用這些不雅影像脅迫他給錢，揚言若不從，就要對外公布、讓他丟臉沒法做人。

王男自稱遭小三強暴脅迫，不得不從2017年2月起，每月支付3萬元給小三封口，小三於2019年3月間買新房，要求他付10萬元買家電，又逼他簽經紀合約以支付薪資之名，2022年一整年每月固定拿6萬元，外加期間按月多拿2萬元到8萬元，合計被小三敲詐291萬元，要求小三全額歸還。

小三氣炸，怒批王男沒擔當，揭鍋2人交往時所拍私密影片，其實都是王男提議且親自掌鏡，她從沒用來勒索王男，2019年她買新房是聽從王男指示，王男允諾每月資助3萬元分攤房貸與生活費，簽經紀約讓她領薪水同樣是王男主意，她也真的為王男工作，不滿王男情變翻臉向她求償。

▲▼ 吵架,情侶,夫妻。（示意圖／翻攝自unsplash）

▲法官勘驗雙方情變前的對話，認定男方熱戀時甘願包養而非遭敲詐。（示意圖／翻攝自unsplash）

法官勘驗雙方對話紀錄，發現王男在姦情爆發前，已不堪包養小三的財務負擔，他向小三抱怨「我這幾年每年過了（應為「得」）很痛苦，每月除了妳的薪水，我額外還要給妳3萬」、「我現在沒有薪水，薪水沒有辦法撥了嘛」等語。

小三反唇相譏「是你叫我離婚的」、「都是我們一起講好了，說要跟我一起」，賣房買房也都是聽王男的，「現在呢？你說你要撤就撤啦？」、「你說這個一千萬對你來說小case，小case怎麼現在搞到我都要跳樓了」、「5萬都是我的薪水，3萬是你該付的房貸！」等語。

法官認為情人熱戀時，一方為他方支付生活開銷很常見，從對話紀錄看來，王男所稱遭小三敲詐的錢，顯然是交往期間討好小三的包養開銷，後來沒錢撕破臉，雙方爭吵難免惡言相向、用語粗鄙，但不足以證明小三用性愛影片勒索，王男也無法舉證遭小三脅迫。

法官指小三自承共拿王男186萬元，堅稱性質包括餽贈與薪資，不構成無法律上原因而獲取不當得利，王男也說不清何以心生畏懼要付錢給小三封口，法官認為王男主張無理由，判小三免賠，可上訴。

ET快訊
快訊／逢甲22歲女大生失蹤70小時　大遠百墜樓亡
「罰款1200元以下」擬不記點　計程車工會：給予肯定
女士官過年偷帶男友！纏綿2夜　一堆人遭懲處
快訊／台中大遠百22歲女墜樓　當場慘死
短裙妹趕上班闖紅燈！遭小黃撞噴空中轉
一筆糊塗帳！兆豐首創刷卡換匯　央行：沒有同意
晚安小雞竟惹到他　台商：沒被槍斃要謝天謝地

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／開學第2天傳憾事！逢甲女大生失蹤70小時...大遠百墜樓亡

廟會男伸手侵犯美女禮生！遭抓包竟反嗆：怎樣，不能碰嗎？

21砲指部女士官偷渡男友入營！過年纏綿2夜嘸人知　慘遭撤職法辦

快訊／台中大遠百22歲女墜樓當場慘死　家屬急北上認屍

性侵恐慌症男網友！前綜藝主持喊：狠狠X你　他發病倒地遭硬上得逞

助元配告贏小三賠60萬！偷腥夫補刀控8年情婦　逼付291萬封口費

基隆轎車突後退連撞6車2人！女駕駛稱暴衝：我踩煞車卻往後

台南88槍擊案判決曝！「大善人」王文宗判刑6月　藏鏡人仍逍遙

拉學徒賺黑錢！種604株大麻園「年產值4億」　刺青製毒師下場曝

9年級詐團認贓款被暗槓　猛灌汽水+電擊修理...嫩車手跳山谷逃生

員旅車禍！肥大叔控：有酒味　傷重小貨車駕駛檢測結果出爐

賈靜雯考慮退休穿洞：皮鬆會垂XD　曝梧桐妹「誤吞舌環」全場嚇壞

DIY神器加持！　短今改造挑戰全通關

長跑14年甩「鬼城」稱號　新莊副都心首見新案8字頭成交

軍人喝醉睡死...車卡路中央　警開門見「副駕女趴睡腿上」

妻不解老公「明知故問」　唱反調：褲子放在冰箱

晚安小雞惹怒柬埔寨　前總理：一定讓他們服滿刑期｜20240219 ET午間新聞

床戰「169正妹」竟是男的 嫖客吐了｜20240219 ET午間新聞

(G)I-DLE舒華自曝「升格阿嬤」！　愛犬預產期前一周才發現：以為變胖XD

歐陽娣娣首次公演化身「娜比」！　暖心當翻譯...隊友大讚：像天使

快訊／開學第2天傳憾事！逢甲女大生失蹤70小時...大遠百墜樓亡

廟會男伸手侵犯美女禮生！遭抓包竟反嗆：怎樣，不能碰嗎？

21砲指部女士官偷渡男友入營！過年纏綿2夜嘸人知　慘遭撤職法辦

快訊／台中大遠百22歲女墜樓當場慘死　家屬急北上認屍

性侵恐慌症男網友！前綜藝主持喊：狠狠X你　他發病倒地遭硬上得逞

助元配告贏小三賠60萬！偷腥夫補刀控8年情婦　逼付291萬封口費

基隆轎車突後退連撞6車2人！女駕駛稱暴衝：我踩煞車卻往後

台南88槍擊案判決曝！「大善人」王文宗判刑6月　藏鏡人仍逍遙

拉學徒賺黑錢！種604株大麻園「年產值4億」　刺青製毒師下場曝

9年級詐團認贓款被暗槓　猛灌汽水+電擊修理...嫩車手跳山谷逃生

社區傳凶殺網友怒批「房仲未提」　內行坦言：僅道德瑕疵

蘋果App Store安全性受質疑　假錢包App詐騙成功上架

2024年「越南胡志明市工具機展」　早鳥優惠即將截止

指洪孟楷誤解「緊急應變隊」計畫　政院官員：旨在提升災害應變能力

快訊／開學第2天傳憾事！逢甲女大生失蹤70小時...大遠百墜樓亡

宜蘭員山鄉代會主席許芳明猝逝　李姿婷退出議員補選黨內初選

洗車打工被羞辱！18歲女「高壓水槍猛噴奧客」　痛快反擊影片爆紅

打掃請狗狗「上去」！結果牠爬同伴背上做壞壞事　媽傻：也太聽話

賴清德逛書展狂掃61本書！從書單看未來總統喜好⋯漫畫、歷史入列

廟會男伸手侵犯美女禮生！遭抓包竟反嗆：怎樣，不能碰嗎？

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

社會熱門新聞

即／高雄女大生慘死輪下　遭輾畫面曝

高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應

即／女大生遭輾斃家屬悲痛認屍　父：不責怪司機

科技大廠處長車震女同事　勾腿激吻畫面曝光

即／高雄女大生遭大貨車輾斃

即／台中大遠百22歲女墜樓亡　家屬急北上認屍

即／宜蘭縣員山鄉民代表會主席驚傳猝逝！享壽64歲

北市女遭鐵鍊綁腳　速食店客傻眼報警

新北已婚名醫爆騙砲女病患！　還要她和朋友上床

肥大叔員旅遭撞釀1死7傷　女導遊左腿截肢

關鍵畫面曝！女大生突「往左倒」慘遭輾斃

女大生自摔遭輾斃　貨車司機回應了

科技大廠處長壞壞片外流！他傻眼：人氣直線上升

台中妹遭性侵無撕裂傷！氣罵：他就小啊

更多熱門

相關新聞

人妻「發現丈夫和她弟外遇」　痛快甩渣夫

人妻「發現丈夫和她弟外遇」　痛快甩渣夫

肯亞一名女子在廣播節目上爆料，她發現丈夫外遇，而且對方外遇的對象竟然是她弟弟，勁爆內容在節目曝光後把主持人也嚇了一大跳，在網路上獲得瘋傳。

正宮衝進辦公室扯髮潑咖啡　女同事怒告：聞味道就怕

正宮衝進辦公室扯髮潑咖啡　女同事怒告：聞味道就怕

IC設計大廠處長爆車震女同事　內幕爆

IC設計大廠處長爆車震女同事　內幕爆

男查看寵物監視器發現　「女兒叫別人爸爸」

男查看寵物監視器發現　「女兒叫別人爸爸」

房仲帶小三員旅！正宮上公司粉專蒐證怒告

房仲帶小三員旅！正宮上公司粉專蒐證怒告

關鍵字：

外遇偷情小三包養不當得利

讀者迴響

熱門新聞

即／高雄女大生慘死輪下　遭輾畫面曝

麥當勞點餐等10分鐘沒人理　「他放大絕」店員秒結帳

高雄女大生遭輾斃！後方英勇女騎士秒反應

21歲女晨跑衣衫凌亂被棄屍樹叢！兇手被執行死刑

9.8強震要來了？時空旅人曝2024恐怖災害

36歲女優陳屍家中！　親友悲痛籌資喪葬費

郭雪芙暫別演藝圈3個月！

Google Maps突添「神功能」駕駛讚！果粉：Apple有了

快訊／立院搶麥克風全武行　黃捷、徐巧芯大戰「刺客突圍」險得手

即／女大生遭輾斃家屬悲痛認屍　父：不責怪司機

科技大廠處長車震女同事　勾腿激吻畫面曝光

晚安小雞關2年恐沒命！　他喊：快求救竹聯幫

唐禹哲認完私生子「豪門女婿地位曝」

即／高雄女大生遭大貨車輾斃

日地鐵怪人多！對面乘客竟是「金童玉女」

更多

最夯影音

更多
員旅車禍！肥大叔控：有酒味　傷重小貨車駕駛檢測結果出爐

員旅車禍！肥大叔控：有酒味　傷重小貨車駕駛檢測結果出爐
賈靜雯考慮退休穿洞：皮鬆會垂XD　曝梧桐妹「誤吞舌環」全場嚇壞

賈靜雯考慮退休穿洞：皮鬆會垂XD　曝梧桐妹「誤吞舌環」全場嚇壞

DIY神器加持！　短今改造挑戰全通關

DIY神器加持！　短今改造挑戰全通關

長跑14年甩「鬼城」稱號　新莊副都心首見新案8字頭成交

長跑14年甩「鬼城」稱號　新莊副都心首見新案8字頭成交

軍人喝醉睡死...車卡路中央　警開門見「副駕女趴睡腿上」

軍人喝醉睡死...車卡路中央　警開門見「副駕女趴睡腿上」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面