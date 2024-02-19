IC設計大廠人夫處長爆車震女同事　網吃瓜爆內幕：每一個我都認識

▲國內知名IC設計大廠一名處長人夫驚爆與女同仁不倫。（翻攝自Dcard、pixabay）



圖文／鏡週刊

國內知名IC設計大廠一名處長人夫驚爆不倫，網友昨（18日）晚在Dcard論壇上爆料，該處長與公司女同事不僅在車上發生關係，還被拍到在停車場激情擁吻，消息曝光，掀起高度討論，甚至還有網友驚呼「每一個他都認識」，也有網友直言曾目擊工程師在公司附近約妹。

一名網友在Dcard論壇上以「人夫人妻偷情日誌及內部不能說的祕密」為題發文爆料，指控台灣科技護國神山某公司工程處長XXX多次與採購女同仁，在車上發生不當男女關係，並利用兩人的職務之便，在外與他人私自設立代理公司。

原PO還加碼爆料，該名處長與其內部同夥還會對不合作的廠商大幅調降其工程能力評比，使其損失外包訂單，讓特定廠商難以獨善其身，文末還附上處長與女同仁在停車場偷情畫面，文章一曝光，隨即掀起討論，「這視角超專業一定是砸錢請徵信社」「這視角根本徵信社太狂了吧！是元配還是廠商發威，又或是以上皆是呢？」

另外，更有網友留言區驚爆「精彩，果然跟我聽來的消息一樣」「每一個我都認識！裡面有幾個其實是對封裝廠很nice的窗口，居然QQ，每個人都有不為人知的一面。」甚至還有其他網友表示，「這單位我知道，他們是爽單位，真的不用加班，報告都是廠商做，封裝新製程還可拿到季會當成他們的成果。上面有名字的某工程師11:30和部門同事就去公司體育館打羽球直到2點才回來，超羨慕他們。還有同樣這個工程師在公司附近約妹（肯定不是老婆）被我看到2次，超級大膽。」

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