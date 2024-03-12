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小心被綠！「4星座」最容易偷吃　射手嫌另一半太無聊

▲▼ 接吻,熱吻,蛇吻,情侶,男女,小倆口 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲當4星座的需求無法被滿足時，就會開始對外尋求「新的感受與連結」。（示意圖／免費圖庫pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

一段感情難免會碰到倦怠期，當其中一方的需求無法被滿足時，該如何解決讓人苦惱。塔羅牌老師艾菲爾點名「4星座」容易受到外界的誘惑，最會在這時候偷吃，尋找新的感受與連結。他們傾向於探索其他可能性，以解決感情困境，其中包括與其他人建立更親密的關係。

艾菲爾盤點在感情中無法被滿足時，「容易偷吃」星座Top4。請同時參考太陽、上升及金星星座：

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第4名：雙子座

通常具有多變和有趣的性格，喜歡與人互動，他們一旦發現伴侶跟不上自己的節奏，很容易感到無聊和厭煩。因此容易被新鮮事物吸引的他們，渴望向外嘗試不同的風格和氣氛，以滿足自己的好奇心與求知慾。雙子座偷吃當下認為這只是一時興起，自己不需要負責，但這樣的行為已對另一半造成傷害，因為他們的心思可能不只專注於一個人身上。

第3名：處女座

非常注重細節與完美的處女座，在感情中也要保持秩序和規律，若發覺另一半未能達到自己的標準，他們就會變得挑剔和充滿抱怨。處女座善於遊戲人間，懂得運用自身的智慧和魅力吸引他人。而在偷吃時，他們並不會感到後悔，認為這只是在尋找更適合的人。

▲▼外遇前兆怎麼發現？美女律師開示。（圖／Pakutaso）

▲另一半如果太無趣，射手座就會開始對外尋找新鮮感。（示意圖／Pakutaso）

第2名：射手座

喜歡冒險和挑戰的射手座，渴望在感情中有所改變和富有刺激性。然而，如果另一半相處起來太過平淡或缺乏趣味，射手座可能會開始尋求新鮮感，此時容易受到外界誘惑所影響，期待嘗試不同的人事物，以滿足自身的好奇心與嚮往。射手座在偷吃時，不會有任何顧忌，他們認為這只是在享受生活、追求個人快樂與滿足。

第1名：金牛座

非常注重物質享受和安全感的金牛座，戀愛時喜歡穩定和舒適的環境，當發現另一半無法滿足自身的需求，就會開始尋求其他對象以填補這個缺口。他們擅長隱藏自己的行蹤，並巧妙地掩飾偷吃行為，讓伴侶難以察覺。金牛座也擅長甜言密語和送禮物，以討好和打動別人的心。且他們在偷吃時不會有任何罪惡感，認定這只是在追求幸福罷了。

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