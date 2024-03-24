台灣「一款零食」紅到歐美！　33萬人敲碗哪裡買

▲員警拿出一大包旺旺宜蘭食品出產的「雪の月雪餅」與警犬一起分享。（圖／Tik Tok radar_snacks）



圖文／CTWANT

台灣有著不少特色美食，無論是夜市小吃又或是零食，都常常躍上國際版面。近日有名外國員警，拿出一大包旺旺宜蘭食品出產的「雪の月雪餅」，並在影片中和警犬一起分享零食，他與狗狗一塊接著一塊，看起來吃得津津有味。該影片在網路已吸引76萬人的觀看次數，還有不少外國人紛紛詢問雪餅要到哪裡買。

該名網友平時常在抖音（Tik Tok）分享和警犬一起吃零嘴的短片，近日他則上傳與狗狗一起吃「雪の月雪餅」的影片，可看到他拿著1包「雪の月雪餅」，並剝成小塊分給警犬食用，他與警犬一塊接著一塊，吃得津津有味，不僅如此，還又接著開第二包，他更大讚雪餅吃起來脆脆的，口味很完美。

影片上傳短短幾天，就有超過76萬人的觀看次數，還吸引33萬人按讚，不少台灣人都指原PO很識貨，「我常吃的，家裡還有兩包」、「旺旺的雪餅真的很好吃」、「旺旺的雪餅也是我的最愛」、「看得我也想買來吃了」。

此外，還有世界各國的網友紛紛留言問雪餅哪裡買？對此則有台灣網友解答，國外的亞洲超市就可以買到了，但唯一缺點就是價格較貴。

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