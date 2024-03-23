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遭恐攻莫斯科音樂廳「川普曾辦選美」！　通俄門要角打造

▲▼俄羅斯莫斯科近郊克洛庫斯音樂廳22日發生恐怖襲擊。（圖／路透社）

▲ 22日遭襲的音樂廳曾舉行川普主辦的選美大賽。（圖／路透社）

文／中央社

位於俄羅斯莫斯科郊區、發生恐怖攻擊事件的番紅花城市大廳是個豪華場地，美國前總統川普曾在這裡舉辦過「環球小姐」比賽，且是由通俄門要角阿加拉羅夫所建。

法新社報導，番紅花城市大廳（Crocus City Hall）距莫斯科一座地鐵站僅幾步之遙，緊鄰莫斯科環城大道，正式來說它位於城市範圍之外。這座多功能場館還包括購物和會議中心，可舉辦車展等活動。

這個相對私密的音樂會場地吸引許多俄羅斯和國際明星。英國喜劇演員出身的政治家伊薩（Eddie Izzard）2013年曾以英語舉辦一場個人表演；從蘇聯時期就開始活躍的搖滾樂團Piknik原訂今天演出。

該場館由出生亞塞拜然、現年68歲的房地產開發商阿瑞斯．阿加拉羅夫（Aras Agalarov）建造，他是俄羅斯公民並在當地極具影響力，同時與川普有所來往。

2021年財經媒體「富比世」（Forbes）將阿瑞斯．阿加拉羅夫的資產估為12億美元。他的克洛庫斯集團（Crocus Group）專門從事奢侈品零售和休閒開發。

然而，俄羅斯版「富比世」上週報導，阿瑞斯．阿加拉羅夫和他的兒子同時也是商業夥伴艾明．阿加拉羅夫（Emin Agalarov）已申請個人貸款來拯救集團。

俄羅斯新聞媒體報導，阿加拉羅夫父子今晚來到遭受攻擊的音樂廳現場。

艾明．阿加拉羅夫也是一位流行歌手，曾在該場館舉辦過演唱會。他是亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）女兒的前夫。

番紅花城市大廳於2009年開始營運，是為了紀念同樣來自亞塞拜然的蘇聯時代著名流行歌手馬格馬耶夫（Muslim Magomayev）而建。

美國企業家川普2013年曾在該場館舉辦環球小姐選美比賽，他向媒體表示他邀請了俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin），但普丁後來並未應邀參加。

不久之後，川普出現在艾明的一段流行音樂影片中，幾年後，當川普與希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）角逐總統大位時，川普與阿加拉羅夫家庭的關係成為公眾利益的議題。

2016年6月，艾明安排川普長子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）及川普女婿庫許納（Jared Kushner），還有競選總幹事曼納福特（Paul Manafort），與俄國律師維塞尼茨卡雅（Natalia Veselnitskaya）會面，後者曾提供有關希拉蕊．柯林頓的不利資訊。

然而，艾明告訴英國「每日郵報」（Daily Mail），他應父親要求協助召開的會議「效果不彰且毫無用處」。（譯者：屈享平／核稿：陳昱婷）

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