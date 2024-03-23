莫斯科恐攻「傳2嫌落網」國籍曝光！4人仍在逃　俄媒公布姓名照片

▲ 6名嫌犯乘白色雷諾（Renault）轎車逃離。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯莫斯科近郊的克洛庫斯音樂廳22日晚間發生恐怖攻擊，至少60人罹難。據報當局已經逮捕2名疑似涉案的嫌犯，駕車逃離現場後在西部邊境地區被攔下，但車上另外4人成功脫逃，目前仍在追捕。

與俄羅斯安全部門關係密切的Telegram頻道Baza於23日報導，已有2名疑似涉案的嫌犯被捕。俄媒此前公開槍手駕駛的白色轎車離開音樂廳的畫面，而這輛車在距離白俄羅斯及烏克蘭邊境僅剩幾公里的布良斯克州（Bryanskaya）蘇拉日區（Surazhsky）被攔下，但車上6人有4人逃脫，2人已被拘留。

2名被捕的嫌犯皆為塔吉克公民，當局正調查他們是否涉案，同時正追捕其餘4人，並呼籲各地警方注意，因為他們身上可能攜帶武器與炸彈。Baza也公開6名嫌犯中已確認身分的4人姓名、年齡及照片，但目前不清楚其中哪些人被捕。

22日晚間的恐攻至少造成60人死亡，數字恐怕還會上升，另有115人仍在醫院治療。莫斯科州衛生部門指出，死者中包括3名兒童。另據《俄新社》報導，儘管當地天氣惡劣，23日莫斯科捐血中心外仍排起長長人龍，希望幫助傷者。