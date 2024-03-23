　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

音樂廳恐攻倖存！　俄女「倒地裝死」撿回一命：旁邊的女孩被殺了

▲▼莫斯科音樂廳恐攻倖存者描述自己如何逃過死劫。（圖／翻攝自X）

▲ 恐攻倖存者描述自己如何逃過死劫。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯克洛庫斯音樂廳22日晚間發生恐攻，伊斯蘭國（ISIS）宣稱犯案，至少造成60人罹難。一名倖存者回憶，她當時因受傷倒地，目睹身旁一名女子被殺，自己則是靠裝死才逃過一劫，俄羅斯調查委員會稍早則公開在現場繳獲的武器照片。

綜合《俄新社》等外媒，一名年輕女子在22日恐攻中倖存，在莫斯科西北方的希姆基（Khimki）醫院病床上受訪描述，「他們（恐怖份子）站在出口時看見我們，其中一些人跑回來，開始對人群開槍。我倒在地板上裝死，但我旁邊的女孩被殺了。」

槍手掃射後發生爆炸，音樂廳被大火吞噬。這名女子提到，隨著火勢加劇，恐怖份子將會場大門關上，但沒有鎖門，她過了一段時間後設法爬出會場，但四處瀰漫濃煙且周圍空無一人，她才逃到戶外。

莫斯科州州長沃羅比奧夫（Andrey Vorobyov）稍早在Telegram發文說明，音樂廳部分結構雖仍有零星火勢，但大部分已被撲滅。

俄羅斯調查委員會也公開在現場起獲的武器及彈藥等物證畫面，包括一把突擊步槍，並稱已下令進行一切必要檢驗，包括DNA、彈道及指紋鑑識，也正調閱監視器畫面調查。

ET快訊
洗車場脫到全裸洗澡！　網驚：不會痛嗎
屍體堆滿地！音樂廳恐攻60死　觀眾驚慌狂開門
2陸客班機上偷信用卡+錢　滯留台灣...送看守所收押
獨／金曲歌王被控性侵　結果出爐
凱特揭「隱瞞病情」原因！　罹癌時間線曝
快訊／高雄工廠氣爆2死　遭勒令停工開罰30萬
凱特罹癌「哈利梅根毫不知情」　知情者：王室早對他們信任破滅

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

舉高手機找訊號！　她走一半「竟誤踩地雷」當場被炸死

音樂廳恐攻60死！倖存者曝「蓄鬍戰士」對每個人開槍　屍體堆滿地

日麻疹狂燒！東京女嬰確診「未接種疫苗」　大阪增5例

凱特揭「隱瞞病情」原因！需要時間向喬治3兄妹解釋　罹癌時間線曝

立陶宛學者臉書透露「蕭美琴密訪」　會晤2總統候選人

距台不到200公里！　菲巴丹群島建港計畫「美軍不參與」

日本養老院驚傳兇殺！　1人遭割喉、1人遭切腹慘死

凱特患癌「哈利梅根毫不知情」　知情者：王室早對他們信任破滅

音樂廳恐攻倖存！　俄女「倒地裝死」撿回一命：旁邊的女孩被殺了

挖土機鏟斷婦人雙腿！　上半身「摔進鏟斗」恐怖畫面曝光

汪小菲氣炸奔派出所報案　「實名舉報」大.小S濫用藥物

母磕頭流血為女兒祈福　粉紅超跑停轎觸碰安慰

安心亞牽手柯震東曝兩人關係　認戀愛腦「桃花很多卻不自知」

白沙屯媽祖停轎乾德宮　女聲顯神蹟：隨我來喔

香燈腳衝過頭撞上粉紅超跑　白沙屯媽祖暖心停下幫惜惜

反骨遭蹦闆點名！酷炫道歉了　曝受害者私訊對話：蠻特別的

為亡妻祈福追白沙媽13年！　香燈腳落淚：還好媽祖救我

不可思議！停轎乾德宮　白沙屯媽祖「顯神蹟」...說話了

突不給鑽轎底！鑾轎直衝車行　老闆嗨翻急淨空「讓媽祖賞車」

汪小菲派出所報案前妻用藥　大S不忍請律師出手!

舉高手機找訊號！　她走一半「竟誤踩地雷」當場被炸死

音樂廳恐攻60死！倖存者曝「蓄鬍戰士」對每個人開槍　屍體堆滿地

日麻疹狂燒！東京女嬰確診「未接種疫苗」　大阪增5例

凱特揭「隱瞞病情」原因！需要時間向喬治3兄妹解釋　罹癌時間線曝

立陶宛學者臉書透露「蕭美琴密訪」　會晤2總統候選人

距台不到200公里！　菲巴丹群島建港計畫「美軍不參與」

日本養老院驚傳兇殺！　1人遭割喉、1人遭切腹慘死

凱特患癌「哈利梅根毫不知情」　知情者：王室早對他們信任破滅

音樂廳恐攻倖存！　俄女「倒地裝死」撿回一命：旁邊的女孩被殺了

挖土機鏟斷婦人雙腿！　上半身「摔進鏟斗」恐怖畫面曝光

監視器案柯文哲拉王世堅救援！　稱已警告議員還敢動「真的不要命了」

19歲屁孩柬埔寨爽玩3天　身綁4000萬毒品入境...下場慘曝

舉高手機找訊號！　她走一半「竟誤踩地雷」當場被炸死

Popu Lady 寶兒親揭新身份！　加盟啦啦隊「夢想成真」：未來球場見

陳勢安確診「身體出狀況」！　強忍不適合體女神安芝儇

25歲女偶像遭下重手推倒…網紅前夫被警方逮捕！　閃婚超慘下場曝光

馬祖北竿民眾深夜突休克！　海巡艇50分鐘送抵南竿就醫搶命

愚人節限定「開水+珍珠」被員工先曝光　清心福全：明天上市

柯文哲、蔣萬安同台交鋒　會後嗆聲：有本事開臨時會讓議員問

媽祖北港限定「3聖杯送粉色熊」 1家四口全抱走！爸驚：不可思議　

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

國際熱門新聞

快訊／凱特王妃宣布罹癌：正在化療中

即／畫面曝光！5槍手「俄音樂廳掃射」40死100傷

凱特罹癌！　查爾斯國王、哈利夫婦發聲

快訊／ISIS宣稱犯案　俄音樂廳恐攻40死

AV女優專找阿公拍片　被養老院禁探視

H級網美突曬「孕肚照」吸800萬點閱　鄉民驚呆

俄羅斯音樂廳恐攻40死100傷　烏克蘭回應了

前所未有危機　英王室3成員罹癌

凱特揭「隱瞞病情」原因　罹癌時間線曝光

俄恐攻槍手「開車逃逸」　普丁作出指示

音樂廳恐攻倖存！俄女「倒地裝死」撿回一命

30年首見！　南韓櫻花季「沒有櫻花」

俄恐攻升至60死　民眾目擊槍手拿AK47走路上

美月初警告俄可能遇恐攻　普丁：別恐嚇

更多熱門

相關新聞

挖土機鏟斷婦人雙腿　恐怖畫面曝光

挖土機鏟斷婦人雙腿　恐怖畫面曝光

俄羅斯烏法市日前發生一起恐怖意外，有一輛挖土機駛進洗車場停放區域時，卻不知何故直接朝前方一名婦人撞過去，當場將婦人的雙腿鏟斷，緊急送醫後仍宣告不治。

俄羅斯恐攻至少釀60死　外交部：目前暫無我國旅俄僑民受波及

俄羅斯恐攻至少釀60死　外交部：目前暫無我國旅俄僑民受波及

俄音樂廳恐攻60死　各國政要回應一次看

俄音樂廳恐攻60死　各國政要回應一次看

美官員曝：3月接獲情報「ISIS分支醞釀襲俄」

美官員曝：3月接獲情報「ISIS分支醞釀襲俄」

俄恐攻升至60死　民眾目擊槍手拿AK47走路上

俄恐攻升至60死　民眾目擊槍手拿AK47走路上

關鍵字：

莫斯科音樂廳莫斯科恐攻克洛庫斯音樂廳恐怖攻擊俄羅斯

讀者迴響

熱門新聞

快訊／凱特王妃宣布罹癌：正在化療中

快訊／00940淨值首度跌破10元申購價　剩9.97元

孕婦鑽轎底趴不了「爆暖一幕曝光」　網淚：媽祖慈悲

人妻偷吃上司摩鐵啪啪2次　夫心碎

汪小菲落魄現身警局　衣服價格被起底：不便宜！

大家誤會汪小菲了！　身上「酸菜皺T」起底不是沒有熨

前合夥人爆做籤2年賺300萬　游否希回應了

快訊／行政院拍板！「7類貸款」利息由政府補貼　降低升息衝擊

即／畫面曝光！5槍手「俄音樂廳掃射」40死100傷

不可思議！停轎乾德宮　白沙屯媽祖「顯神跡」...說話了

凱特罹癌！　查爾斯國王、哈利夫婦發聲

汪小菲報案前妻用藥大S請律師出手

iOS 17.4.1修正重要錯誤！蘋果建議所有用戶更新

台中超跑迎娶車隊　麥拉倫限量車打頭陣

汪小菲名字消失大陸熱搜！陸網：出事了

更多

最夯影音

更多
汪小菲氣炸奔派出所報案　「實名舉報」大.小S濫用藥物

汪小菲氣炸奔派出所報案　「實名舉報」大.小S濫用藥物
母磕頭流血為女兒祈福　粉紅超跑停轎觸碰安慰

母磕頭流血為女兒祈福　粉紅超跑停轎觸碰安慰

安心亞牽手柯震東曝兩人關係　認戀愛腦「桃花很多卻不自知」

安心亞牽手柯震東曝兩人關係　認戀愛腦「桃花很多卻不自知」

白沙屯媽祖停轎乾德宮　女聲顯神蹟：隨我來喔

白沙屯媽祖停轎乾德宮　女聲顯神蹟：隨我來喔

香燈腳衝過頭撞上粉紅超跑　白沙屯媽祖暖心停下幫惜惜

香燈腳衝過頭撞上粉紅超跑　白沙屯媽祖暖心停下幫惜惜

熱門快報

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面