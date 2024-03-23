音樂廳恐攻倖存！　俄女「倒地裝死」撿回一命：旁邊的女孩被殺了

▲ 恐攻倖存者描述自己如何逃過死劫。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯克洛庫斯音樂廳22日晚間發生恐攻，伊斯蘭國（ISIS）宣稱犯案，至少造成60人罹難。一名倖存者回憶，她當時因受傷倒地，目睹身旁一名女子被殺，自己則是靠裝死才逃過一劫，俄羅斯調查委員會稍早則公開在現場繳獲的武器照片。

Выжившая при теракте девушка рассказала, как притворилась мёртвой, чтобы спастись



Посетительница Крокуса находилась в толпе, когда террористы зашли в здание и открыли огонь по людям. Девушка упала на пол и некоторое время лежала неподвижно.



После того, как террористы ушли,… pic.twitter.com/2w4Wj53u1e