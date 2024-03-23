音樂廳恐攻倖存！　俄女「倒地裝死」撿回一命：旁邊的女孩被殺了

▲ 恐攻倖存者描述自己如何逃過死劫。（圖／翻攝自X）
記者陳宛貞／綜合外電報導
俄羅斯克洛庫斯音樂廳22日晚間發生恐攻，伊斯蘭國（ISIS）宣稱犯案，至少造成60人罹難。一名倖存者回憶，她當時因受傷倒地，目睹身旁一名女子被殺，自己則是靠裝死才逃過一劫，俄羅斯調查委員會稍早則公開在現場繳獲的武器照片。
Выжившая при теракте девушка рассказала, как притворилась мёртвой, чтобы спастись— SVTV NEWS (@svtv_news) March 23, 2024
Посетительница Крокуса находилась в толпе, когда террористы зашли в здание и открыли огонь по людям. Девушка упала на пол и некоторое время лежала неподвижно.
После того, как террористы ушли,… pic.twitter.com/2w4Wj53u1e
綜合《俄新社》等外媒，一名年輕女子在22日恐攻中倖存，在莫斯科西北方的希姆基（Khimki）醫院病床上受訪描述，「他們（恐怖份子）站在出口時看見我們，其中一些人跑回來，開始對人群開槍。我倒在地板上裝死，但我旁邊的女孩被殺了。」
槍手掃射後發生爆炸，音樂廳被大火吞噬。這名女子提到，隨著火勢加劇，恐怖份子將會場大門關上，但沒有鎖門，她過了一段時間後設法爬出會場，但四處瀰漫濃煙且周圍空無一人，她才逃到戶外。
莫斯科州州長沃羅比奧夫（Andrey Vorobyov）稍早在Telegram發文說明，音樂廳部分結構雖仍有零星火勢，但大部分已被撲滅。
俄羅斯調查委員會也公開在現場起獲的武器及彈藥等物證畫面，包括一把突擊步槍，並稱已下令進行一切必要檢驗，包括DNA、彈道及指紋鑑識，也正調閱監視器畫面調查。
СК показал кадры с места теракта в «Крокусе»— Лентач (@oldLentach) March 23, 2024
Ведомство сообщило, что идет осмотр тел погибших, с места преступления изымаются вещественные доказательства, в том числе оружие и боеприпасы, назначаются и уже проводятся все необходимые экспертизы, в том числе генетические,… pic.twitter.com/wd0gfPFCdX
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