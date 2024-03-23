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音樂廳恐攻60死！倖存者曝「蓄鬍戰士」對每個人開槍　屍體堆滿地

▲▼俄羅斯莫斯科近郊克洛庫斯音樂廳22日發生恐怖襲擊。（圖／路透社）

▲ 這起恐攻造成60人死亡，恐怕還會上升。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯克洛庫斯音樂廳22日晚間遭到恐怖攻擊，至少60人罹難。倖存者描述全副武裝的槍手闖入「對每個人開槍」，導致驚慌失措的觀眾發生推擠踩踏，且有人注意到5名槍手皆有蓄鬍，攜帶步槍、各種彈藥及汽油彈，事發過後「地上到處都是屍體」。

當地22日晚間約9時45分，至少5名槍手闖入音樂廳，持槍朝觀眾掃射、投擲炸彈。《鏡報》援引目擊者說法報導，音樂廳地板上「到處都是屍體」，火焰和濃煙從大樓竄出，據信有部分觀眾躲到地下室避難，還有一些人一度受困4樓火勢中。

根據《衛報》，一名倖存者向Telegram頻道Mash透露，當時至少有5名槍手，且都有蓄鬍，「就像訓練有素的戰士」，「他們進入大樓的那一刻，警衛和守在門口的人都被殺了，然後他們封鎖大門」，「恐怖份子配備AK步槍，有些人穿著裝有各種彈藥的背心，至少有2個人背著背包，裡面可能有汽油彈」。

一名目擊者向《鏡報》說明，當時演唱會即將開始，約7成觀眾已經入座，聽見騷動時起初還以為是煙火的聲音。第二名目擊者描述，槍手從一樓開始掃射，令一樓觀眾嚇得試圖用蠻力打開幾扇上鎖的門，樓上觀眾也驚慌失措，紛紛逃竄，導致推擠踩踏。

第三名目擊者坐在樓上包廂位置，聽見槍聲時還搞不清楚狀況，後來才看見槍手進入會場，「他們開始對每個人開槍、丟汽油彈，一切都被點燃。我們跑向出口，但出口被鎖上，跑遍整個會場想找到方法出去，但一無所獲」，最後逃到地下室等待，所幸順利獲救。

據莫斯科州州長沃羅比奧夫（Andrey Vorobyov）稍早的Telegram發文，目前音樂廳部分結構雖仍有零星火勢，但大部分已被撲滅。

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