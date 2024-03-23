　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

聲稱犯下莫斯科60死恐攻　ISIS-K是誰？與俄羅斯新仇舊恨一次看

▲▼俄羅斯「克洛庫斯音樂廳」（Crocus City Hall）發生恐怖攻擊事件至少40死。（圖／路透）

▲ 克洛庫斯音樂廳恐攻已造成60人死亡。（圖／路透）

文／中央社

俄國首都莫斯科附近一間音樂廳今天晚間8時許遭恐攻，死亡人數已攀升至60人，「呼羅珊伊斯蘭國」（ISIS-K）聲稱犯案。美方官員表示他們掌握的情資證實確為ISIS-K所為。

路透社整理有關ISIS-K的資訊及其恐襲俄國的動機。

ISIS-K是誰？

「呼羅珊」（Khorasan）源於波斯語，意為「太陽升起之處」，古代呼羅珊包含今日部分的伊朗、土庫曼和阿富汗地區。呼羅珊伊斯蘭國（ISIS-K）2014年底在阿富汗東部出現，很快就以極端殘暴著稱。

ISIS-K是伊斯蘭國（IS）最活躍的地區分支之一，全盛時期為2018年左右，此後成員數量持續下降，主要是遭塔利班（Taliban）和美軍重創。

美國此前表示，自2021年從阿富汗撤軍以來，他們針對ISIS-K等阿富汗極端組織的反情報能力已不如前。

ISIS-K曾犯下哪些攻擊？

ISIS-K的恐攻史罄竹難書，包括攻擊阿富汗境內、境外的清真寺。

今年稍早，美國截獲的通聯證實ISIS-K在伊朗製造2起爆炸，造成近100人死亡。

2022年9月，ISIS-K武裝分子聲稱對俄羅斯駐喀布爾大使館發生的自殺攻擊負責。

ISIS-K另在2021年於美國撤離阿富汗期間攻擊喀布爾國際機場，造成13名美軍和平民數十人死亡。

ISIS-K為何攻擊俄羅斯？

專家表示，ISIS-K近年一直反對俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin），今天對莫斯科近郊一間音樂廳的恐攻讓事態急速升級。

華府的國際情資與安全顧問企業「蘇凡集團」（Soufan Group）反恐分析師克拉克（Colin Clarke）說，「過去兩年ISIS-K早就盯上俄羅斯，經常在宣傳裡抨擊普丁。」

華府智庫威爾遜中心（Wilson Center）的柯格曼（Michael Kugelman）表示，ISIS-K認為俄羅斯是「慣常壓迫穆斯林的共犯」。他還說ISIS-K成員裡包括一些對莫斯科懷有不滿的中亞武裝分子。（譯者：屈享平／核稿：陳亦偉）

ET快訊
水原一平爆「學歷造假」！　校方：沒有出席紀錄
「納智捷n7大量交車」現場直擊　一天80多輛
辣人妻偷吃2男！傳「性感長輩圖」：子彈留給我養顏美容
柯佳嬿東區街頭「急call坤達求救」！　無助走進髮廊櫃檯借錢
快訊／畫面太驚人！　北車湧進上千人抓寶可夢
雲豹裝甲車撞倒路燈！　猛砸派出所
IU掏「超級黑卡 」一次付清　卡片來歷曝：存款億以上
三進三退近距畫面曝！「粉紅超跑」衝朝天宮　20萬人擠滿

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

莫斯科恐攻「傳2嫌落網」國籍曝光！4人仍在逃　俄媒公布姓名照片

美媒爆水原一平「學歷造假」！　校方：沒有出席紀錄

肚子痛爆掛急診！他腹內竟藏「30cm活鰻魚」　鑽進肛門咬破腸道

聲稱犯下莫斯科60死恐攻　ISIS-K是誰？與俄羅斯新仇舊恨一次看

舉高手機找訊號！　她走一半「竟誤踩地雷」當場被炸死

音樂廳恐攻60死！倖存者曝「蓄鬍戰士」對每個人開槍　屍體堆滿地

日麻疹狂燒！東京女嬰確診「未接種疫苗」　大阪增5例

凱特揭「隱瞞病情」原因！需要時間向喬治3兄妹解釋　罹癌時間線曝

立陶宛學者臉書透露「蕭美琴密訪」　會晤2總統候選人

距台不到200公里！　菲巴丹群島建港計畫「美軍不參與」

汪小菲氣炸奔派出所報案　「實名舉報」大.小S濫用藥物

母磕頭流血為女兒祈福　粉紅超跑停轎觸碰安慰

安心亞牽手柯震東曝兩人關係　認戀愛腦「桃花很多卻不自知」

白沙屯媽祖停轎乾德宮　女聲顯神蹟：隨我來喔

香燈腳衝過頭撞上粉紅超跑　白沙屯媽祖暖心停下幫惜惜

反骨遭蹦闆點名！酷炫道歉了　曝受害者私訊對話：蠻特別的

為亡妻祈福追白沙媽13年！　香燈腳落淚：還好媽祖救我

不可思議！停轎乾德宮　白沙屯媽祖「顯神蹟」...說話了

突不給鑽轎底！鑾轎直衝車行　老闆嗨翻急淨空「讓媽祖賞車」

汪小菲派出所報案前妻用藥　大S不忍請律師出手!

莫斯科恐攻「傳2嫌落網」國籍曝光！4人仍在逃　俄媒公布姓名照片

美媒爆水原一平「學歷造假」！　校方：沒有出席紀錄

肚子痛爆掛急診！他腹內竟藏「30cm活鰻魚」　鑽進肛門咬破腸道

聲稱犯下莫斯科60死恐攻　ISIS-K是誰？與俄羅斯新仇舊恨一次看

舉高手機找訊號！　她走一半「竟誤踩地雷」當場被炸死

音樂廳恐攻60死！倖存者曝「蓄鬍戰士」對每個人開槍　屍體堆滿地

日麻疹狂燒！東京女嬰確診「未接種疫苗」　大阪增5例

凱特揭「隱瞞病情」原因！需要時間向喬治3兄妹解釋　罹癌時間線曝

立陶宛學者臉書透露「蕭美琴密訪」　會晤2總統候選人

距台不到200公里！　菲巴丹群島建港計畫「美軍不參與」

5星座男最可能「婚內出軌」！　第一名跌破眼鏡

「買房貸到9成」他爽等對保　全場愣了：所以房價會漲

桃園廢止3家SRF廠商進入桃科　凌濤籲中央「自己挖的坑勿推託」

莫斯科恐攻「傳2嫌落網」國籍曝光！4人仍在逃　俄媒公布姓名照片

福斯「335匹電動MPV」亮相！5-7人座、平整車室還有大天窗

賴清德「健康台灣」論壇開跑　打造醫療產業成下座護國神山

日本13人吃「小林製藥紅麴保健品」罹腎病！食藥署清查：國內未輸入

美媒爆水原一平「學歷造假」！　校方：沒有出席紀錄

肚子痛爆掛急診！他腹內竟藏「30cm活鰻魚」　鑽進肛門咬破腸道

考卷答案「都是C」！　全班沒人考滿分…網笑：學霸都不敢寫了

陸2男童22樓高「跳房子」玩命　零防護來回跳！網：出事要怪誰

國際熱門新聞

快訊／凱特王妃宣布罹癌：正在化療中

即／畫面曝光！5槍手「俄音樂廳掃射」40死100傷

凱特罹癌！　查爾斯國王、哈利夫婦發聲

凱特揭「隱瞞病情」原因　罹癌時間線曝光

快訊／ISIS宣稱犯案　俄音樂廳恐攻40死

AV女優專找阿公拍片　被養老院禁探視

H級網美突曬「孕肚照」吸800萬點閱　鄉民驚呆

前所未有危機　英王室3成員罹癌

音樂廳恐攻倖存！俄女「倒地裝死」撿回一命

凱特患癌「哈梅毫不知情」：信任已破滅

音樂廳恐攻！　「蓄鬍槍手」對每個人開火

俄羅斯音樂廳恐攻40死100傷　烏克蘭回應了

俄恐攻槍手「開車逃逸」　普丁作出指示

30年首見！　南韓櫻花季「沒有櫻花」

更多熱門

相關新聞

音樂廳恐攻！　「蓄鬍槍手」對每個人開火

音樂廳恐攻！　「蓄鬍槍手」對每個人開火

俄羅斯克洛庫斯音樂廳22日晚間遭到恐怖攻擊，至少60人罹難。倖存者描述全副武裝的槍手闖入「對每個人開槍」，導致驚慌失措的觀眾發生推擠踩踏，且有人注意到5名槍手皆有蓄鬍，攜帶步槍、各種彈藥及汽油彈，事發過後「地上到處都是屍體」。

音樂廳恐攻倖存！俄女「倒地裝死」撿回一命

音樂廳恐攻倖存！俄女「倒地裝死」撿回一命

挖土機鏟斷婦人雙腿　恐怖畫面曝光

挖土機鏟斷婦人雙腿　恐怖畫面曝光

俄羅斯恐攻至少釀60死　外交部：目前暫無我國旅俄僑民受波及

俄羅斯恐攻至少釀60死　外交部：目前暫無我國旅俄僑民受波及

俄音樂廳恐攻60死　各國政要回應一次看

俄音樂廳恐攻60死　各國政要回應一次看

關鍵字：

呼羅珊伊斯蘭國ISIS-KISIS莫斯科音樂廳莫斯科恐攻克洛庫斯音樂廳恐怖攻擊俄羅斯普丁

讀者迴響

熱門新聞

快訊／凱特王妃宣布罹癌：正在化療中

快訊／00940淨值首度跌破10元申購價　剩9.97元

孕婦鑽轎底趴不了「爆暖一幕曝光」　網淚：媽祖慈悲

人妻偷吃上司摩鐵啪啪2次　夫心碎

大家誤會汪小菲了！　身上「酸菜皺T」起底不是沒有熨

汪小菲落魄現身警局　衣服價格被起底：不便宜！

前合夥人爆做籤2年賺300萬　游否希回應了

快訊／行政院拍板！「7類貸款」利息由政府補貼　降低升息衝擊

台中超跑迎娶車隊　麥拉倫限量車打頭陣

她抱怨媽媽買「神秘鋼蛋」　內行人曝超強用途

不可思議！停轎乾德宮　白沙屯媽祖「顯神跡」...說話了

逛新光三越「電梯按錯樓」　他手畫X取消

即／畫面曝光！5槍手「俄音樂廳掃射」40死100傷

iOS 17.4.1修正重要錯誤！蘋果建議所有用戶更新

凱特罹癌！　查爾斯國王、哈利夫婦發聲

更多

最夯影音

更多
汪小菲氣炸奔派出所報案　「實名舉報」大.小S濫用藥物

汪小菲氣炸奔派出所報案　「實名舉報」大.小S濫用藥物
母磕頭流血為女兒祈福　粉紅超跑停轎觸碰安慰

母磕頭流血為女兒祈福　粉紅超跑停轎觸碰安慰

安心亞牽手柯震東曝兩人關係　認戀愛腦「桃花很多卻不自知」

安心亞牽手柯震東曝兩人關係　認戀愛腦「桃花很多卻不自知」

白沙屯媽祖停轎乾德宮　女聲顯神蹟：隨我來喔

白沙屯媽祖停轎乾德宮　女聲顯神蹟：隨我來喔

香燈腳衝過頭撞上粉紅超跑　白沙屯媽祖暖心停下幫惜惜

香燈腳衝過頭撞上粉紅超跑　白沙屯媽祖暖心停下幫惜惜

熱門快報

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面