凱特患癌「哈利梅根毫不知情」　知情者：王室早對他們信任破滅

▲有傳哈利梅根事前不知道凱特患癌的消息，而內部人士認為，這表示王室已對2人毫無信任。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

英國凱特王妃（Kate Middleton）23日突然拋出震撼彈，公布自己罹患癌症的消息。然而，消息曝光後，有知情人士卻爆料哈利王子與梅根對此毫不知情，側面反映了哈梅2人已喪失了王室對他們的信任，以及哈利王子與兄嫂之間的疏離。

據《紐約郵報》報導，凱特年初無預警接受腹部手術後，就一直神隱至今，而在網上掀起輿論與猜測。台灣時間23日凌晨2時，凱特突然發布預錄影片，宣布自己罹患癌症，並將專注於治療，希望社會大眾給予「時間、空間和隱私」。

▲凱特23日震驚宣布自己罹患癌症。（圖／翻攝推特／The Prince and Princess of Wales）

不過，消息人士告訴《紐約郵報》，目前已退出王室，且傳出與兄嫂不合的哈利王子，事前對嫂嫂凱特患癌一事毫不知情，而他們也是在相關消息成為了全球頭條以後，才與廣大民眾同時獲悉這個噩耗。

一名消息人士透露，「哈利與梅根事前完全沒有收到消息，說明他們此前的行為已造成了無法彌補的傷害，王室對他們的信任早已破滅，並正與他們保持距離。」

▲哈利梅根獲知凱特患癌的消息後，第一時間發出祝福她早日康復的聲明。（圖／路透）

截至目前為止，哈利與梅根的發言人尚未回覆《紐約郵報》的置評請求，不過2人在凱特患癌的消息傳出後，第一時間發出了共同聲明，「我們祝福凱特能順利康復，她的家人平安健康，希望她能在保有隱私和平靜的狀況下接受治療。」

今年1月，英王查爾斯三世在接受前列腺肥大手術後確診罹癌。據悉，查爾斯在得知消息後，第一時間就打給了哈利，將此事告訴他，而哈利也立即搭機飛回倫敦探望父親，明顯可見與凱特患癌後的處理方式不同。