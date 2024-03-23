快訊／凱特王妃現身宣布自己罹癌：正在化療中

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024

記者董美琪／綜合報導

英國凱特王妃（Kate Middleton）1月接受腹部手術後，出院至今未曾公開露面，引起全球關注及各種陰謀論。稍早她終於露面，同時對外宣布自己罹患癌症，正在接受化療，面容憔悴的她，在鏡頭前堅強向世人說明自己病情，也讓許多人心疼。

42歲的凱特在影片中表示，自己被診斷出患有癌症，正在接受「預防性」化療，她和威廉「為了我們的家庭，一直在盡力私下處理這件事。」她表示自己在倫敦一月接受腹部手術時，一開始並不是癌症，但經過術後經確認後，證實罹癌，目前正在康復，感謝所有關心她的人，也坦承這幾個月對家人都是很艱難的過程，但她擁有很好的醫療團隊幫忙她，讓她相當感激。

據了解，查爾斯三世（King Charles）本人目前也正在接受癌症治療，而卡蜜拉王后（Queen Camilla）也已獲悉這項消息。

凱特王妃一月中進行腹部手術後，幾乎不見蹤影，因此全世界對她的健康狀況以及下落進行了數周的猜測和瘋狂陰謀論，期間凱特曾經發照片想要安撫關心她的人，不過卻被發現有P圖的情況，更加引起揣測，凱特最終現身坦承自己狀況，今晚的聲明也震驚世界。

▲凱特堅強拍片感謝大家對她的關心。（圖／翻攝推特／The Prince and Princess of Wales）



「最重要的是，我們花了一些時間向（3名子女）喬治、夏綠蒂和路易解釋一切，並向他們保證我會沒事的。」凱特表示，「正如我對他們所說的，透過專注於治療，我每天變得更加堅強，威廉也在我身邊給我很大的安慰和支持。就像你們許多人所表現出的愛、支持和善意，對我們倆來說意義重大。」

凱特希望大家理解，在她治療期間，需要一些時間、空間和隱私，「我的工作總是給我帶來深深的快樂，我期待在有能力的時候回來，但現在我必須專注於康復這件事」、「我保證我會沒事的」。

雖然凱特正在努力治療，但也向同為癌症患者加油打氣「此時，我也在想對於每個面對這種疾病的人說，無論如何，請不要失去信心或希望，你並不孤單。」

▼英國凱特王妃術後的第一張王室官方照片被抓包修圖引發風波 。（圖／翻攝自X@KensingtonRoyal）

