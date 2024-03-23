英王室3成員罹癌！短短幾月「連掛病號」　美媒：前所未有危機

▲英王查爾斯（左）、凱特王妃（中）、約克公爵夫人莎拉．佛格森（右）都罹患癌症。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

英國凱特王妃（Kate Middleton）22日證實自己罹患癌症，成為近幾個月以來，第3位罹癌的英國王室成員，被美國《時人》雜誌形容為「前所未有的王室家庭危機」。

《時人》報導，英國王室家族3名成員遭遇了意想不到的健康問題，而凱特則是確診癌症的最新案例。

42歲的威爾斯王儲妃凱特宣布，她1月接受重大腹部手術後驗出癌症，目前正在接受預防性化療，「手術很成功，但術後檢測發現了癌症。我的醫療團隊因此建議，我應該接受一系列預防性化療，而我現在正處於治療的早期階段。」

▲凱特王妃堅強拍片，感謝大家對她的關心。（圖／翻攝X／The Prince and Princess of Wales）



1月17日，肯辛頓宮宣布凱特在倫敦接受腹部手術，將要住院10至14天。白金漢宮也於同日表示，75歲的國王查爾斯三世因前列腺肥大，將要接受手術，孰料1月29日出院的一周後，也被證實罹癌。儘管官方未揭露癌症類型，但已證實並非前列腺癌。

1月22日，64歲約克公爵夫人莎拉．佛格森（Sarah Ferguson）也宣布，在除痣療程後，被檢測出皮膚癌，而且是較嚴重的惡性黑色素瘤。而她在2023年6月才剛因為乳癌接受治療。

莎拉．佛格森是安德魯王子的前妻，在倫敦接受黑色素瘤治療後，前往奧地利阿爾陶塞（Altaussee）養病。她的代表聲明，「公爵夫人想要感謝支持她的整個醫療團隊，尤其是她的皮膚科醫師，他們的警惕確保病情被及時發現……在接受乳癌治療後，那麼快又被診斷出來（罹患皮膚癌），顯然讓人很沮喪，但公爵夫人依然保持良好的精神狀態。」