日本德仁天皇夫婦搭專機抵石川縣　視察能登半島強震災區

▲日本德仁天皇、雅子皇后22日前往石川縣能登半島視察地震災區。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本石川縣能登半島今年元旦發生規模7.6的強震，導致至少241人死亡、縣內7.6萬棟房屋毀損或倒塌。為此，日本德仁天皇和雅子皇后特別選擇今（22）日當天往返石川縣，在一天之內視察災區，並親自前往避難所慰問災民。

根據《日本放送協會》、《朝日新聞》，德仁天皇和雅子皇后身著一襲灰色套裝，22日上午9時50分（台灣時間上午8時50分）從羽田機場搭乘專機，飛抵位於石川縣的能登機場，並在機場航廈聽取石川縣知事馳浩報告地震災情。

德仁天皇和雅子皇后預計下午搭乘自衛隊直升機，先是前往石川縣輪島市，除了視察嚴重遭地震破壞的災區，更將預計前往避難所為災民們打氣，接著才會前往石川縣珠洲市。

報導指出，德仁和雅子對於能登半島強震災情感到相當心痛，曾和長女愛子公主聽取政府關係人士報告災情，並從出入災區的醫師和護理師聽取和災情相關的細節，期間兩人主動詢問石川縣災情特徵和演變，並表達有意願前往災區視察。

據悉，此次是德仁和雅子登基後第二次前往災區探訪。距離上一次前往災區視察已經是4年多前，當時兩人曾於2019年12月底前往日本宮城縣、福島縣，探望遭到19號強颱哈吉貝（Hagibis）重創的災區民眾。