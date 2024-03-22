「偷翻」凱特王妃病歷3人涉案停職　醫院延遲通報恐挨罰7億

▲凱特王妃1月入住醫院開刀，病歷資料遭工作人員違法調閱。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者任庭儀／編譯

英國凱特王妃（Kate Middleton）1月接受腹部手術後，出院至今未曾公開露面，外界流言蜚語滿天飛。英媒20日指出，診所爆出有員工未經許可查閱凱特的病歷，至少3人涉案，而主管機關正在調查院方是否涉及延遲通報問題，如若屬實將面臨1750萬英鎊（約新台幣7億元）的巨額罰款。

綜合英國獨立電視台（ITV）、《獨立報》、《紐約郵報》等外媒報導，位於倫敦攝政公園區的「倫敦診所」（The London Clinic）是一家高檔醫療機構，長期為王室成員提供醫療服務，英王查爾斯三世也在此接受治療。不料20日有消息指出，該醫院3名工作人員涉嫌違規查閱凱特病歷資料，3人均已被停職，並因違規情節接受調查中。

英國資訊專員辦公室（Information Commissioner's Office，ICO）已展開調查，如果罪名成立，涉案3人將面臨刑事指控及無上限的罰款。此外，ICO也將一併調查「倫敦診所」是否延遲通報，按規定醫療機構一旦發現個資外洩，必須在72小時內通報，而「倫敦診所」卻拖了一周才報告該事件，院方恐因此面臨最高1750萬英鎊（約新台幣7億元）的罰款。

按照標準作業流程，患者在個資外洩後會接到通知，凱特王妃應已知悉此事但並未回應，而肯辛頓宮只說，「這是倫敦診所的事。」