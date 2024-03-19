凱特威廉「王室夫妻0偽裝」逛超市！甜笑放閃影片曝　激化學反應

▲威廉王儲與凱特王妃被拍到一起外出購物。（資料照／路透）

記者張寧倢／編譯

英國凱特王妃（Kate Middleton）今年1月接受腹部手術後一直在家休養，16日首次被民眾目擊她「0偽裝」外出到超市購物。外媒曝光現場影片，只見凱特一身休閒打扮，臉上充滿笑容、腳步輕快，看起來精神很好，她與丈夫威廉手上都拎著一袋物品，兩人在笑談之中走向停車場。

根據英國太陽報報導，凱特王妃16日被人目擊她術後首次外出走動，當天下午她與威廉王子出現在距離住所阿德萊德小屋（Adelaide Cottage）約1英里（1.6公里）外的一家溫莎農場商店購物。

太陽報與TMZ曝光一段畫面，凱特穿著黑色休閒服、緊身運動褲，手上拿著剛買好的一袋物品，腳步輕快地走在丈夫身邊。威廉則穿著藍色外套、牛仔褲、運動鞋，還戴上棒球帽，同樣拿著一大袋物品，並在凱特轉頭和他說話時露出微笑。他們的3個孩子並未同行。

值得注意的是，凱特看起來笑得很開心，一邊走路一邊說話，精神似乎非常好。拍攝這段影片的購物民眾席爾瓦（Nelson Silva）表示，當時他在賣場中注意到一對夫妻在挑麵包，女方長相有種熟悉感，等男方轉過來後，他才發現竟然是威廉夫婦外出購物，夫妻倆有明顯的「化學反應」，而且「超級放鬆」。

▲凱特王妃術後初癒，在溫莎住所附近的超市被民眾目擊。（資料照／達志影像／美聯社）

席爾瓦說，凱特看起來「快樂又放鬆」，一切感覺都很自然。其他目擊者補充，「這就是一名女子和她的老公在周六下午購物的樣子，就像全國成千上萬對的夫妻一樣。我很高興她康復了，所有人都能看見她重新振作並享受生活。」

此前，凱特王妃1月16日接受腹部手術後，僅於本月初被媒體拍到坐在母親車上，其餘從未露面，甚至一度傳出威廉婚變等謠言。3月10日英國母親節當天她透過肯辛頓宮（Kensington Palace）發布親子照片，卻被抓包「變造痕跡」，引發軒然大波。凱特11日坦承修圖，「和許多業餘攝影師一樣，我偶爾也會嘗試修圖。」