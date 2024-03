凱特威廉「王室夫妻0偽裝」逛超市！甜笑放閃影片曝　激化學反應

▲威廉王儲與凱特王妃被拍到一起外出購物。(資料照/路透)

記者張寧倢/編譯

英國凱特王妃(Kate Middleton)今年1月接受腹部手術後一直在家休養,16日首次被民眾目擊她「0偽裝」外出到超市購物。外媒曝光現場影片,只見凱特一身休閒打扮,臉上充滿笑容、腳步輕快,看起來精神很好,她與丈夫威廉手上都拎著一袋物品,兩人在笑談之中走向停車場。

根據英國太陽報報導,凱特王妃16日被人目擊她術後首次外出走動,當天下午她與威廉王子出現在距離住所阿德萊德小屋(Adelaide Cottage)約1英里(1.6公里)外的一家溫莎農場商店購物。

