遭傳「害凱特王妃重傷住院」！　威廉王子緋聞情婦發聲闢謠

英國凱特王妃(Kate Middleton)去年12月耶誕節後就再也不曾公開露面,1月進行腹部手術後,又發生修圖爭議,外界陰謀論瘋傳,其中最聳動的莫過於「遭小三刺肚住院」,也使威廉王子(Prince William)長年的緋聞情婦蘿絲漢伯里(Rose Hanbury)再度成為話題人物,而她16日也透過律師對此發表立場。

在凱特王妃消失的眾多「陰謀論」之中,最八卦的就是「遭小三刺肚」,據傳蘿絲漢伯里懷了威廉王子的孩子,試圖以子逼宮,凱特王妃得知後精神崩潰,去年12月28日與蘿絲發生口角,蘿絲一氣之下持刀捅了凱特的肚子,凱特因而住院。也有傳聞稱是威廉不滿凱特逼蘿絲墮胎,因而家暴凱特,把妻子打到住院。

美國脫口秀主持人史蒂芬荷伯(Stephen Colbert)本月12日便在其主持的《深夜秀》拿威廉王子與蘿絲的緋聞揶揄,模仿英國人喝茶提到,威廉王子與蘿絲從2019年開始傳緋聞,當時的八卦小報報導,凱特王妃為此與威廉對質,而威廉一笑置之。

荷伯對此開玩笑稱,「哈哈,當你的妻子指責你出軌時,這總是一個很好的回應」,還對蘿絲及其丈夫、喬蒙德利侯爵大衛洛克薩維奇(David Rocksavage)的姓氏與頭銜的發音加以調侃。

對於在美國脫口秀中被點名,蘿絲漢伯里的律師16日向《商業內幕》(Business Insider)表示,「這些傳言完全是假的。」針對威廉王子的外遇傳聞,肯辛頓宮則尚未回應。

回顧整起紛爭,凱特王妃今年1月16日進行腹部手術,而本月10日,肯辛頓宮發布一張她與3個孩子慶祝英國母親節的照片,卻遭多家國際通訊社認定是經過「變造」的假照片,陸續下架刪除。對此,凱特王妃以自身名義,在社群網站道歉坦承修圖,卻讓陰謀論越傳越離譜,包括她被威廉王子的緋聞情婦蘿絲刺傷肚子住院、生死未卜等,也讓英國王室的信譽掃地,淪為國際笑柄。

最新進展是,上週末有民眾目擊凱特現身3個孩子的學校,並於3月16日與威廉王子一同現身溫莎的農場商店,英國《太陽報》與美國八卦網站「TMZ」昨(18日)同時曬出影片,影片中凱特王妃拿著購物袋,與威廉王子並肩而行,兩人有說有笑,就如目擊著所言,她看起來開心且健康。或許在影片釋出後,過去幾週在社群網站的傳聞能就此告一段落。

