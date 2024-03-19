遭傳「害凱特王妃重傷住院」！　威廉王子緋聞情婦發聲闢謠

▲ 蘿絲漢伯里（右圖）一直被傳是威廉（左圖右）情婦。（翻攝X@PopBase、@KensingtonRoyal）

圖文／鏡週刊

英國凱特王妃（Kate Middleton）去年12月耶誕節後就再也不曾公開露面，1月進行腹部手術後，又發生修圖爭議，外界陰謀論瘋傳，其中最聳動的莫過於「遭小三刺肚住院」，也使威廉王子（Prince William）長年的緋聞情婦蘿絲漢伯里（Rose Hanbury）再度成為話題人物，而她16日也透過律師對此發表立場。

在凱特王妃消失的眾多「陰謀論」之中，最八卦的就是「遭小三刺肚」，據傳蘿絲漢伯里懷了威廉王子的孩子，試圖以子逼宮，凱特王妃得知後精神崩潰，去年12月28日與蘿絲發生口角，蘿絲一氣之下持刀捅了凱特的肚子，凱特因而住院。也有傳聞稱是威廉不滿凱特逼蘿絲墮胎，因而家暴凱特，把妻子打到住院。

美國脫口秀主持人史蒂芬荷伯（Stephen Colbert）本月12日便在其主持的《深夜秀》拿威廉王子與蘿絲的緋聞揶揄，模仿英國人喝茶提到，威廉王子與蘿絲從2019年開始傳緋聞，當時的八卦小報報導，凱特王妃為此與威廉對質，而威廉一笑置之。

荷伯對此開玩笑稱，「哈哈，當你的妻子指責你出軌時，這總是一個很好的回應」，還對蘿絲及其丈夫、喬蒙德利侯爵大衛洛克薩維奇（David Rocksavage）的姓氏與頭銜的發音加以調侃。

對於在美國脫口秀中被點名，蘿絲漢伯里的律師16日向《商業內幕》（Business Insider）表示，「這些傳言完全是假的。」針對威廉王子的外遇傳聞，肯辛頓宮則尚未回應。

▲ 蘿絲（右）是貴族出身，長年被傳與威廉王子（左）有染。（翻攝X@nandaxxie）

回顧整起紛爭，凱特王妃今年1月16日進行腹部手術，而本月10日，肯辛頓宮發布一張她與3個孩子慶祝英國母親節的照片，卻遭多家國際通訊社認定是經過「變造」的假照片，陸續下架刪除。對此，凱特王妃以自身名義，在社群網站道歉坦承修圖，卻讓陰謀論越傳越離譜，包括她被威廉王子的緋聞情婦蘿絲刺傷肚子住院、生死未卜等，也讓英國王室的信譽掃地，淪為國際笑柄。

最新進展是，上週末有民眾目擊凱特現身3個孩子的學校，並於3月16日與威廉王子一同現身溫莎的農場商店，英國《太陽報》與美國八卦網站「TMZ」昨（18日）同時曬出影片，影片中凱特王妃拿著購物袋，與威廉王子並肩而行，兩人有說有笑，就如目擊著所言，她看起來開心且健康。或許在影片釋出後，過去幾週在社群網站的傳聞能就此告一段落。

WORLD EXCLUSIVE: Princess Kate seen on video for the first time since surgery looking happy and relaxed on shopping trip with William. She's looking great! This should shut the trolls up! pic.twitter.com/3tBP2zQFCn — The Sun (@TheSun) March 19, 2024

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