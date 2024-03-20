搭熱氣球輕生！男從460m高空墜地「乘客全嚇壞」　最後身影曝光

▲ 男子墜落前還曾和飛行員輕鬆聊天。（圖／翻攝自YouTube）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲墨爾本18日發生熱氣球乘客從高空墜地身亡的恐怖事件，警方研判無他殺嫌疑。一名乘客意外拍下死者最後身影，稱他在悲劇前還和飛行員輕鬆聊天，未料突然無預警掉落，明顯是輕生身亡。

Metro報導，死者18日和約10名乘客一起搭乘熱氣球，有乘客在升空過程中拍影片記錄，意外拍下這名男子的最後身影，可見他身穿一件棕色外套，背對鏡頭看著下方景色。

乘客描述，男子在升空時看起來並無異狀，還和飛行員討論政治，但在熱氣球上升到460公尺高空後，便無預警翻落籐籃，墜落身亡，令目睹經過的乘客全都驚恐不已，飛行員隨即報案。

緊急服務人員在墨爾本北部郊區普雷斯頓（Preston）道路中央尋獲他的遺體，周圍散布倒下的電線。當地居民受訪回憶，當時在家被巨響嚇醒，「就像有龐然大物掉到屋子裡」，不久後街上就傳來警笛聲。且附近許多住宅電力中斷，據報還有建築受損。

熱氣球隨後安全降落在8公里外的費爾菲爾德（Fairfield）雅拉河彎公園（Yarra Bend Park），警方迅速封鎖現場並聲明表示，「正與熱氣球上其他乘客及目擊者交談，以釐清事件具體情形」，目前研判無他殺嫌疑。

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