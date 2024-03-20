準備帶看6000多萬豪宅　女房仲「忘記關燈」整棟燒光光

▲澳洲一名房仲不慎燒毀價值300萬澳幣的豪宅。（示意圖／VCG）

記者吳美依／綜合報導

澳洲雪梨一間價值約300萬澳幣（約新台幣6239萬元）的豪宅準備出售，在開放看屋之前，房仲茱莉（Julie Bundock）前往整理環境，卻因為「忘記關燈」引發火勢，導致整棟房子付之一炬。

stuff、澳洲新聞等外媒報導，此案2019年5月發生在雪梨北部阿瓦隆海灘（Avalon Beach）的一棟豪宅，而法院直到本月19日才做出判決。

茱莉抵達豪宅後，發現一些被子與床單被放在露台上晾乾，但為了準備開放看屋，就把全部寢具搬到樓下房間，隨意堆放在金屬架上。接著，她打開位於架子上方的壁燈，便逕自離開了，孰料20分鐘後，整棟房屋陷入火海。

根據研判，起火原因正是壁燈不斷加溫被子、床單與金屬架而導致。屋主彼得（Peter Alan Bush）一夕之間沒了房子，當時住在裡面的4名房客甚至失去一切，氣得告上法院。

Real estate agent accidentally burns down multi-million dollar property ahead of open house https://t.co/HcBNj4W94n pic.twitter.com/RSQCFXqFbG — New York Post (@nypost) March 19, 2024

最高法院法官大衛（David Hammerschlag）如今裁定，房地產公司必須賠償屋主74萬642澳幣（約新台幣1540萬元），加上意外發生至今增值利息86萬2315澳幣（約新台幣1740萬元），還須賠償4名房客12萬1475澳幣（約新台幣252.6萬元）。

儘管房地產公司主張，屋主與房客也應該負有一定責任，因為他們並未告知，金屬架可能因為開燈而過熱，甚至導致起火。

但法官駁回了這個說法，因為不論是屋主或房客，都無法預見房仲會做出這個舉動，自然沒有理由提前告知。他還指出，茱莉出庭時「咄咄逼人且不願配合」，她「主動製造火災風險，以及由此而生的損害……這種風險是顯然可預見的，她應該知道這一點。」