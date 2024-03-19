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短髮妹失控「狂敲駕駛艙門」！暴走吐乘客口水　飛機緊急返航

▲▼短髮妹失控「狂敲駕駛艙門」！暴走吐乘客口水　飛機緊急返航。（圖／翻攝自YT）

▲女乘客在機上失控攻擊其他旅客。（圖／翻攝自YT）

記者王佩翊／編譯

捷星航空18日一架從墨爾本飛往峇里島的航班出現旅客鬧事，一名女性旅客不但在機上暴走，狂罵髒話，出手毆打其他乘客，甚至還衝到駕駛艙外，猛烈敲打駕駛艙的門。由於女子已經嚴重造成飛安危險，因此該航班只能臨時掉頭返航，並尋求澳洲警察的協助。

根據《澳洲新聞網》報導，捷星航空在聲明中表示，「由於一名旅客擾亂機上秩序，因此編號JQ43航班18日在出發不到2個小時後，便掉頭返回澳洲墨爾本，尋求警方協助。」

一名短髮女子18日搭乘捷星航空從澳洲墨爾本飛往印尼峇里島的航班，然而飛機起飛後，她卻聲稱有人偷了她的手機，隨後在機上大鬧。她先是辱罵所有眼前的人，並且在客艙內走道走來走去，還對其他乘客吐口水。

過程中有另一名女性乘客上前試圖拉開這位失控的乘客，但是女子卻用力甩開對方的手，甚至還動手推了一名抱著嬰兒的乘客。一名男性乘客出聲制止她，卻被這名失控女子攻擊，眼鏡當場飛走。

從同機乘客所拍攝的影片可以看到，這名金髮女子不斷對著一名坐在位置上的男性乘客尖叫辱罵，讓一旁乘客震驚不已。

另外一名乘客在臉書上指出，「這個女的瘋了，她不斷敲打駕駛艙的門，因為她覺得有人偷了她的手機。」

由於該名女子持續失控，已經嚴重影響飛航安全，因此機長宣布立即返航回到墨爾本，並尋求澳洲警察的協助。機組人員與其他乘客則合力將該名女子制伏。捷星航空在聲明中承諾，將會為該班機的其他乘客提供免費的過夜住宿，並支付餐費，同時協調19日的班機讓旅客前往目的地。

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