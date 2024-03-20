瑜珈大盜！她偷麵包前「狂做120秒暖身操」　老闆驚呼：超靈活

▲行竊前，女賊先在麵包坊停車場，狂做2分鐘激烈暖身操。（圖／翻攝Instagram@phillippasbakery）



記者吳美依／綜合報導

澳洲墨爾本一間麵包坊不幸遭竊，業者趕緊調閱監視器，卻目睹詭異一幕。只見女賊走入店門口停車場，接下來整個人躺在地上，足足做了2分鐘、動作超劇烈的「瑜珈伸展操」之後，才起身犯案，令人感到啼笑皆非。

費莉帕麵包坊（Phillippa's Bakery）公布監視器畫面表示，他們看見這段影片時，實在感到非常驚訝，「看來在闖空門之前，必須做點瑜珈。一些東西被偷了，其中也包括可頌，對於這位超靈活的竊賊來說，這顯然太誘人了。」

網友紛紛留言，「太好笑了」、「太狂了」、「這是在偷可頌之前先消耗一點卡路里嗎？」也有人懷疑事件並不單純，「這是一位心懷不滿的前員工嗎？」、「我懷疑他們是否明知道會被拍，還故意跑到鏡頭前。」甚至有媒體將竊賊冠上「現實生活中的貓女」的封號。

太陽報等外媒報導，此案發生於3日凌晨3時，費莉帕麵包坊多項物品失竊，包括可頌麵包、烘焙師傅的鞋子、iPad、清潔用品等。

儘管女賊犯案前超認真暖身，還特地穿了一身黑，依然很快就被逮到，她被指控偷竊與入室盜竊等罪名，目前已經保釋，預計5月在墨爾本地方法院出庭。