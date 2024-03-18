N拋世代！南韓青年「僅一半民眾」想婚　只有28%願意生養子女

▲南韓結婚與生養子女意願不斷降低。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓如今面臨物價翻漲、競爭壓力大，加上各種社會問題，許多青年大多不敢結婚、生兒育女，導致出生率連年屢創新低。最近，南韓政府針對成年男女進行調查，發現只有28%的受訪民眾表示有意願生養下一代，而民眾也認為買房困難、子女教育費用龐大、女性職場經歷中斷是導致不敢生小孩的主因。

根據韓媒《News1》，南韓總統辦公室旗下的「低出產高齡社會委員會」今（18）日指出，韓國保健社會研究院去年8月8至25日針對南韓全國19至49歲的2000名民眾進行調查，結果發現，扣除掉目前實際維持法律婚姻關係的民眾後，在1059名未婚人士當中，只有51.7%有結婚意願。

回答「無結婚意願」的民眾比率為24.5%、回答「尚未作出決定」者則達19.1%。

年齡也反映出民眾結婚意願，從20多歲以後，隨著年齡的增長，民眾結婚的意願也跟著提升，30至34歲民眾的結婚意願（58.7%）最高，之後便開始下跌；至於男性想婚的比例則遠高於女性，56.3%的男性想要結婚，然而女性想婚者僅占47.2%。

在受訪的所有民眾中，高達46.0%回答「沒有生小孩的意願」，僅28.3%的民眾表示計畫生養子女。至於在沒有小孩的受訪已婚民眾（法律婚姻、事實婚姻、同居）中，46.5%表示願意生小孩、26.4%尚未做出決定、24.7%不願生小孩。

在全體受訪民眾中，51.9%的人認為低生育率已成為社會問題、42.0%的人表示「應該算是」，合計93.9%的民眾深刻體認到低生育率所衍生的問題。

高達93.1%的受訪民眾認同，低生育率將對未來世代帶來負面影響。

另外，該機構針對造成如今社會生育率低下的原因向民眾進行調查，滿分為10分，結果顯示，大多數民眾認為生育率低的主因與買房困難（8.42分）有關、子女養育費用龐大（8.40分）、子女教育費用龐大（8.39分）、女性因養兒育女所導致職場經歷中斷（8.03分）、子女照護服務機構不足（8.02分）。