空姐親曝8大「不要在飛機上做的事」！喝咖啡、噴香水都NG

▲前空姐表示，搭機時應該注意聽逃生說明。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

美國一名曾在多間航空公司任職的前空服員日前接受《每日郵報》採訪，並就自己的經驗分享了旅客在飛機上「絕對不要做」的8件事。她提醒，只要做到這些小細節，就能讓整趟飛行旅程更加安全且舒適。

只穿襪子或赤腳

飛機不會定期深度清潔，因此該名前空服員建議旅客不要赤腳或是只穿拖鞋在機上走動。她強調，「隨著飛機的老化，地毯會越來越粗糙，而洗手間的地板也非常髒。」因此她建議在長途飛行時攜帶自己的拖鞋，最好是人字拖，因為更容易清潔，或是可以攜帶飯店的一次性拖鞋，用完後直接丟棄在飛機上。

預定靠近機尾的座位

越靠近機尾的位置，等待下機的時間越長，而這也對需要轉機的旅客來說十分不便，因此如果可以，最好選擇靠前的位置。她也提醒，如果訂不到靠前的位置，可以嘗試用禮貌的態度詢問空服員是否願意協助安排。

▲如果每位旅客都攜帶大型手提行李登機，會大大延誤登機時間。（示意圖／CFP）



手提大型包包上飛機

她指出，許多人都會攜帶大包包或登機箱作為手提行李，但因為體積過大難以存放，只會造成其他人困擾。她強調，自己搭機只會攜帶一件小件的個人物品，因此這樣不僅可以減輕自己的負擔，也能讓登機過程更「無縫」。

在飛機上喝熱咖啡或熱茶

雖然幾乎所有國內外航班都會提供熱飲服務，但是她也建議不要在飛機上喝咖啡或茶，因為機上所使用的熱水壺很少完全清潔，很有可能成為細菌的溫床。因此她也建議大家在飛機上可以喝罐裝冷飲，或是自行攜帶水瓶，在登機前裝完熱水後再上飛機。

噴濃烈的香水

這名前空服員直言，「對你來說很香的味道，對你身旁的人而言可能不太好聞。所以如果可以，請避免噴濃烈的古龍水或是香水。」不僅如此，有些人可能對氣味敏感或是過敏。

除此之外，她也建議在搭機前不要吃咖哩或是大蒜，且在前往機場前可以洗個澡。她提醒，機場休息室都有配置淋浴間，因此長途飛行前可以在機場提前梳洗。

不喝水

由於機內空氣乾燥、含氧量低，很容易導致頭痛，因此登機前可以帶一瓶水上飛機，並「小口小口地」定時攝取水分。另外她也建議搭乘長途航班時，最好每2個小時就起身伸展一下身體。

▲她建議，搭機時應提前注意最近的逃生門的位置。（示意圖／CFP）



無視逃生須知

許多人可能會覺得經常搭飛機，逃生須知都大同小異，不需要特地聆聽，但這名前空服員強調，每款飛機的設備與裝置都不一樣，且可能存在巨大差異，「儘管有些逃生演示可能很無聊，但通常不會花太多時間，卻能在關鍵時刻提供必要幫助。例如協助你瞭解氧氣罩掉落的位置與如何佩戴。」而她自己則是會上機時，預先掌握逃生門的確切位置，以保證如果真的發生意外，應該往哪個方向逃生。

解開安全帶

飛行過程中可能會遇到意想不到的亂流或是顛簸，因此除了到洗手間外，待在座位時最好時刻繫緊安全帶，「以防你的頭撞到天花板」。