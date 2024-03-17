恐怖片導演「肢解華裔妻」　法醫：她遭斬首時可能還活著

▲小哈斯克爾（Samuel Haskell Jr.）涉嫌謀殺並且肢解妻子李梅與岳父母。（圖／翻攝臉書、IG）



記者吳美依／綜合報導

小哈斯克爾（Samuel Haskell Jr.）是一名低成本恐怖片導演，也是好萊塢知名經紀人兼製片之子，卻被指控謀殺肢解老婆與岳父母。根據最新驗屍報告，他的妻子李梅（Mei Li Haskell）遭到殘忍斬首時，很可能還活著。

《時人》雜誌取得的洛杉磯郡法醫驗屍報告顯示，37歲的李梅頭部、手臂與雙腿缺失，只剩下軀幹，「頸部有銳器傷口」，截肢處骨頭邊緣「非常光滑」，意味著肢解過程中「可能使用了鋒利的電動工具」。儘管「沒有明確跡象表示，肢解過程發生在死前，但也不能完全排除，頭頸部在死前遭移除的可能性。」

李梅的軀幹沒有其他致命傷，最有可能的死亡機制是窒息，或者鈍銳器及槍傷對頭頸部造成的傷害，也不排除毒殺的可能性。法醫總結，「考慮到此案具體狀況，包括透過肢解與棄置蓄意隱藏遺體，死亡原因為暴力謀殺。」

▲李梅（左）與母親王艷香（中）、父親李高山（右）疑似都遭小哈斯克爾殺害。（圖／達志影像／美聯社）

除了李梅之外，她的71歲父親李高山（Gaoshan Li）、64歲母親王艷香（Yanxiang Wang）也被殺害，但兩人遺體迄今仍未被找到。

去年11月8日，一名街友在洛杉磯市西諾（Encino）某停車場垃圾桶翻找時，尋獲一袋遭肢解女屍。警方同日追查到李梅夫妻、三個孩子、女方父母同住的住宅，找到「血跡與其他物品」等證據後，立刻逮捕35歲的小哈斯克爾。

事實上，在遺體被發現的前一天、也就是11月7日，小哈斯克爾就被監視器拍下棄屍身影。另一名工人也報案聲稱，他與3名同事被嫌犯聘來搬運沉重垃圾袋，打開後卻發現裡面裝著肢解遺體。

小哈斯克爾落網後，被指控三項謀殺罪名，如果皆被定罪，將面臨終身監禁、不得假釋。不過，他今年1月出庭時拒絕認罪。