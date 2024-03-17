海地太亂　美國宣布安排包機撤離美國公民

▲海地動亂緊急狀態。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

我友邦海地動亂持續，美國在撤離當地大使館非必要人員之後，如今美國政府16日宣布，為滯留在海地的美國公民提供離境包機，可持有效護照在海地角國際機場搭機前往美國。

CBS NEWS、BBC等報導，美國政府安排的離境包機將在港口城市海地角（Cap-Haitien）的機場起飛，美國駐海地大使館16日表示，雖然海地角國際機場有航班飛離海地，但想搭上班機仍有困難，加上首都太子港機場仍關閉，所以美國政府正安排一架包機從海地角飛往美國，有意前往美國的公民及符合條件的家庭成員可填寫表單並確認電子信箱郵件。

Haiti: We are arranging a charter flight for U.S. citizens with valid U.S. passports from Cap-Haitien to the U.S. Travel to Cap-Haitien is conducted at your own risk. If you are interested in this flight, fill out our intake form (https://t.co/bRo87JkOsI). https://t.co/qzBjoYDrM8 pic.twitter.com/ItUfaVaeAD — Travel - State Dept (@TravelGov) March 16, 2024

只不過海地角距離首都太子港約193公里，官員們警告，從太子港到海地角這段路線相當危險，無法提供各地前往機場的陸路交通接駁，建議認定可自行安全前往機場者才考慮搭乘這架班機，且持有效護照的美國公民才符合搭機資格。

▲圖為美國駐海地大使館。（示意圖／達志影像／美聯社）

目前太子港警方正試圖重新奪回黑幫頭目切里齊耶（Jimmy Chérizier）控制的地區，想方設法要逮捕切里齊耶。警方發言人16日稱，有多名匪徒在15日的執法行動中遭擊殺。另有海地消息人士向法新社透露，當局16日展開的另場行動企圖重新控制首都的主要港口。

海地是位於加勒比海的島國，與多明尼加接壤，人口約1150萬，土地面積約2萬7800平方公里，略小於比利時，過去數十年來的長期不穩定、獨裁統治及自然災害使得海地成為美洲最貧窮的國家。聯合國維和部隊2004年入境部署協助穩定海地情勢，直到2017年才撤出，但卻在2021年7月發生前總統摩依士遭暗殺一事，在政治局勢僵局之中，全國持續發生動亂，備受黑幫暴力摧殘。

部分專家認為，海地黑幫騷亂已經算是引發一場小規模內戰。援助組織數據顯示，大約有140萬名海地人處於饑荒邊緣，超過400萬人有糧食援助需求，有時候一天只有一餐，或根本沒東西可吃。

▼海地警方3月14日來到首都太子港展開執法行動。（圖／路透）