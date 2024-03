海地太亂　美國宣布安排包機撤離美國公民

▲海地動亂緊急狀態。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

我友邦海地動亂持續,美國在撤離當地大使館非必要人員之後,如今美國政府16日宣布,為滯留在海地的美國公民提供離境包機,可持有效護照在海地角國際機場搭機前往美國。

CBS NEWS、BBC等報導,美國政府安排的離境包機將在港口城市海地角(Cap-Haitien)的機場起飛,美國駐海地大使館16日表示,雖然海地角國際機場有航班飛離海地,但想搭上班機仍有困難,加上首都太子港機場仍關閉,所以美國政府正安排一架包機從海地角飛往美國,有意前往美國的公民及符合條件的家庭成員可填寫表單並確認電子信箱郵件。

Haiti: We are arranging a charter flight for U.S. citizens with valid U.S. passports from Cap-Haitien to the U.S. Travel to Cap-Haitien is conducted at your own risk. If you are interested in this flight, fill out our intake form (https://t.co/bRo87JkOsI). https://t.co/qzBjoYDrM8 pic.twitter.com/ItUfaVaeAD