德國機密情報：普丁最快2026年對北約開戰　俄軍力5年內恐翻倍

▲ 普丁幾乎篤定在周末的總統大選中勝出。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國聯邦政府內部據報流傳一份德國機密情報分析報告，稱俄羅斯大舉增加武器生產，未來5年內軍力可能翻漲一倍，尤其是常規武器方面，最快2026年恐怕對北大西洋公約組織（NATO）領土發動攻擊。

綜合《每日郵報》等外媒，美國《商業內幕》看到的機密報告顯示，德國情報部門預測俄羅斯軍備競賽加劇，因此得出結論，「不排除」俄國在未來2年內向歐洲更深處發動襲擊的可能性。

報導還指出，據信北約對近期的局勢也有類似憂慮，但並不認為西方必將被拖進與俄國直接衝突。儘管人們對俄國軍力漸長感到擔憂，但北約官員認為，這並不一定會導致戰爭。《商業內幕》援引的美國情報評估顯示，俄國恐怕需要5至8年才能將軍力恢復到入侵烏克蘭前的水準。

然而近幾周緊張局勢飆升，周末的俄國大選受到烏克蘭人示威抗議和襲擊破壞，而法國總統馬克宏仍拒絕排除向東派兵對抗俄國入侵的可能性。

該報告結論提及俄國在西部部署導彈、重組軍隊、調動部隊和擴大武器生產等舉措，認為莫斯科正為與西方大規模衝突做準備，在2年內至少有能力攻擊烏克蘭以西的部分北約領土，例如波羅的海國家或芬蘭。德國軍方對此則尚未公開評論。