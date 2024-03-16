撞卡車翻覆起火！女被壓車底慘成肉泥　母見「頭皮散一地」崩潰

▲馬來西亞13日發生一起奪命車禍，一名小女孩因被壓在車底變得血肉模糊。（圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一名李姓男子13日回鄉時，在路上目睹了一場奪命車禍。一輛休旅車疑似為了躲避交通阻塞，選擇駛上緊急通道，不料卻因此撞上卡車，釀成不幸。李男表示，儘管他成功救出多名被困乘客，但也目睹了一位小女孩在現場血肉模糊、不幸喪命的悲劇，讓他深刻感受到了生命的脆弱與無常。

綜合當地媒體報導，李男在Facebook指出，事發當天，他與友人正一同驅車返鄉，而在路上睡著了的他突然被一陣匆忙的「救人、救人」聲驚醒。李男睜開眼一看，赫然發現前方發生了一起嚴重車禍，一輛休旅車被撞後側翻在了地上，油箱蓋也著了火，但車內的乘客仍受困其中。

儘管李男十分害怕汽車會爆炸，但當時四周無人上前幫忙，於是他只好硬著頭皮，毅然上前協助受困車內的乘客脫逃。他表示，車上當時有一名婦女因為腳被壓住，無法動彈，於是他立刻將婦女拉了出來，並將婦女帶離火場。車上其他乘客也陸續被救了出來，其中還有人渾身是血。

突然，一名婦女大喊了起來，聲稱她的女兒還被壓在車底，不過這時火勢已吞沒半個車身，也讓施救變得極其困難。李男與現場其他民眾合力把車移開，才得以將小女孩拉出來。不過，被壓在車身下的小女孩，頭部早已變得血肉模糊，將地面染成紅白色，「她的頭皮掉了一地，身體一動不動地躺在地上」，也沒有了生命跡象。

懷中還抱著嬰兒的母親，歇斯底里地在現場絕望哭喊，而目睹這一幕的李男表示，「那一瞬間彷若一根針扎進了我的心頭。我能感受到這位媽媽的無力感。我從沒想過自己會經歷這樣的生離死別，車禍現場的畫面也不斷在我腦海裡盤旋。我一直在想，生命真的不堪一擊，可能在一瞬間就消失了。」

李男事後表示，發生意外的這家人是從中國到馬來西亞遊玩的旅客，而司機疑似是在交通堵塞時，選擇從緊急通道通行，不料卻閃避不及意外與卡車相撞，才釀成這起恐怖車禍。