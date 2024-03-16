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日26歲空姐與母「菲律賓失蹤」！詭陳屍土堆　行李箱大量血跡

▲▼菲律賓警方刊登尋人啟事。（圖／菲律賓警方）

▲警方獲報後刊登尋人啟事。（圖／菲律賓警方）

記者王佩翊／編譯

日本一名任職於全日空的26歲空姐2月和母親一同前往菲律賓探親後便失蹤，然而14日卻被發現兩人遭埋屍，當地警方也在附近尋獲疑似為兩人的行李箱，並且找到沾有大量血跡的毛巾與枕頭。

根據《日本新聞網》、《富士新聞網》報導，26歲的日菲混血空服員Mai Motegi和她的54歲菲律賓籍母親Lorry Litada一同生活在日本，並在2月20日一起前往菲律賓探親，然而兩人隨後就下落不明，Lorry Litada的姊姊便在3月9日向當地警方通報失蹤。

根據《朝日新聞》報導，菲律賓警方獲報後便展開搜索，由於母女倆最後被目擊的地點是在Lorry Litada位在奎松省的姊姊家，因此以此處為範圍展開搜索，最終於14日發現2具女性遺體被埋在土堆中。經確認後證實，死者正是失蹤的Mai Motegi與Lorry Litada。

據悉，Mai Motegi是全日空的空服員。由於兩人的最後身影出現在Lorry Litada的姊姊家，且遺體被發現的地點距離Lorry Litada姊姊家也只有25公尺，因此警方認為，Lorry Litada的姊姊與姊夫涉嫌重大，對兩人展開調查，不過尚未將其逮捕。

另一方面，警方在棄屍現場附近的橋梁下也發現母女倆的行李箱，不僅如此，也發現沾有大量血跡的毛巾與枕頭。而兩人的死因目前仍不明，還須等待法醫驗屍結果出爐才能釐清。而警方也表示，犯案動機與金錢糾紛有關。

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